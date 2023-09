Η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Formula 1 συνεχίζεται, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να επισκέπτεται τη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου.

Το ταξίδι στην Ασία για τη Formula 1 ξεκίνησε στη Σιγκαπούρη το περασμένο σαββατοκύριακο και συνεχίζεται με το Grand Prix Ιαπωνίας στις 22-24 Σεπτεμβρίου. Το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ θα επισκεφθεί την ιστορική Σουζούκα, μία από τις αγαπημένες πίστες των οδηγών στο πρόγραμμα αγώνων. Όσο για εμάς, μας περιμένει πολύ πρωινό ξύπνημα και τις τρεις ημέρες.

Το πρώτο Grand Prix Ιαπωνίας στη Σουζούκα πραγματοποιήθηκε πίσω στο 1987. Η χώρα όμως έχει πλούσια ιστορία στη Formula 1, καθώς έχουν πραγματοποιηθεί 47 Grand Prix συνολικά. Η διαδρομή έχει μήκος 5.807 μέτρα και αποτελείται από 18 στροφές. Η πίστα προσφέρει εντυπωσιακά πλάνα των μονοθεσίων, ενώ πάντα βλέπουμε εντυπωσιακές μάχες. Στον αγώνα, οι οδηγοί θα καλύψουν 53 γύρους.

Τις περισσότερες νίκες στο GP Ιαπωνίας έχει ο Μίκαελ Σουμάχερ με 6 στο σύνολο, ενώ ακολουθεί ο Λιούις Χάμιλτον με 5 νίκες. Το ρεκόρ πίστας κατέχει ο Βρετανός πολυπρωταθλητής με χρόνο στο 1:30,983.

Flashback to Suzuka 2012 when the legendary home fans witnessed a podium for Sauber's @kamui_kobayashi #F1 #JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/LZv4DPbwPi

Ο αγώνας της Σιγκαπούρης μας έδωσε μια διαφορετική εικόνα σε σχέση με τους προηγούμενους της σεζόν. Η Scuderia Ferrari πήρε την πρώτη της φετινή νίκη, ενώ η Red Bull Racing δέχθηκε την πρώτη της ήττα μετά από 15 συνεχόμενες νίκες. Το ρεκόρ 10 σερί νικών του Μαξ Φερστάπεν σταμάτησε επίσης. Ο αγώνας της Μαρίνα Μπέι έχει «ανοίξει» την όρεξη στις ομάδες και θέλουν να κρατήσουν τους «ταύρους» μακριά από το κορυφαίο σκαλί του βάθρου.

Ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, θα διαθέσει στις ομάδες τις C3 (μαλακή), C2 (μεσαία) και C1 (σκληρή) γόμες ελαστικών στην Ιαπωνία. Πρόκειται για τις πιο σκληρές γόμες από την γκάμα της ιταλικής μάρκας και είναι άγνωστο εάν θα δούμε στρατηγικές δύο pit-stop από τις ομάδες.

To GP Ιαπωνίας θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ANT1, ενώ όλο το αγωνιστικό τριήμερο από το ANT1+. Ακολουθήστε όλη τη δράση του δέκατου έκτου τριημέρου της σεζόν στο gMotion by Gazzetta, όπως επίσης το LIVE στις κατατακτήριες δοκιμές και στον αγώνα της Κυριακής.

Let's take you back to Suzuka in 2005, when Kimi Raikkonen produced one of the most incredible drives of his career 🤩#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/TSgDiGqPai