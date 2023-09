Ο επικεφαλής της Red Bull Racing εξηγεί τους λόγους που η ομάδα του είχε υποτονική εμφάνιση στον αγώνα της Formula 1 στη Σιγκαπούρη.

Προς έκπληξη όλων, για πρώτη φορά στο 2023 η Red Bull Racing δεν ήταν ανταγωνιστική και δεν μπόρεσε να διεκδικήσει νίκη σε αγώνα της Formula 1. Στο Grand Prix Σιγκαπούρης η RB19 υπολειπόταν των άλλων κορυφαίων μονοθεσίων. Στις κατατακτήριες δοκιμές κανένα μονοθέσιο δεν πέρασε στο Q3, ενώ στον αγώνα ο Μαξ Φερστάπεν τερμάτισε στην 5η θέση.

Η εμφάνιση των «ταύρων» δημιούργησε πολλά ερωτηματικά για τη δυναμική τους και αν όντως η κυριαρχία τους έφτασε στο τέλος της. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου δεν μπορούσαν να αναγνωρίσουν το πρόβλημα και να το επιλύσουν, όμως μετά το τέλος του αγώνα της Κυριακής, απέκτησαν μια πιο ξεκάθαρη εικόνα.

Our record-breaking run comes to an end, but a great effort on Race Day 🏁



Result 🏁 SAI, NOR, HAM, LEC, Max P5, GAS, PIA, Checo P8, LAW, MAG. #F1 pic.twitter.com/XZDggf2Aqc