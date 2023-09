Στην Μαλαισιανή ηθοποιό δόθηκε μία φωτογραφία της με το χρυσό αγαλματίδιο, υπογεγραμμένη από τους οδηγούς της Formula 1.

Μία έκπληξη περίμενε την Μισέλ Γιο λίγα λεπτά πριν την εκκίνηση του Grand Prix Σιγκαπούρης. Οι ιθύνοντες της Formula 1 χάρισαν στην Μαλαισιανή ηθοποιός και σύζυγο του πρώην προέδρου της FIA, Ζαν Τοντ, μία φωτογραφία της από την απονομή του Όσκαρ Α΄Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Τα Πάντα Όλα.

A pre-race gesture to Malaysian actress Michelle Yeoh #SingaporeGP #F1 #MichelleYeoh #AcademyAward pic.twitter.com/46dMSGW2jS

Νωρίτερα όλοι οι οδηγοί της Formula 1 είχαν υπογράψει πάνω στη φωτογραφία.

Me as an F1 & Michelle Yeoh fan: 😍 pic.twitter.com/DTcxsKWLI8