Ποιος είναι ο ορθός δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουν οι οδηγοί της Formula 1 για να φτάσουν στη νίκη στη μάχη της Μαρίνα Μπέι; Ακολουθούν οι απαντήσεις...

Ο 15ος αγώνας της Formula 1 για το 2023 είναι προ των πυλών, με ομάδες και οδηγούς να προετοιμάζονται για το πρώτο Grand Prix επί ασιατικού εδάφους. Τα αποτελέσματα των κατατακτήριων δοκιμών μας έδωσαν πρώτη εικόνα για το τι θα δούμε στον αγώνα και οι 62 γύροι που ακολουθούν αναμένονται με μεγάλη αγωνία. Η χάραξη της Μαρίνα Μπέι δεν προσφέρει ευκαιρίες για προσπέρασμα, όμως οι αλλαγές που έγιναν θα έχουν ως αποτέλεσμα να δούμε ποικιλομορφία στις στρατηγικές.

Ο Κάρλος Σάινθ εκκινεί από την πρώτη θέση έπειτα από μία εντυπωσιακή pole position στις κατατακτήριες δοκιμές και δίπλα του θα βρίσκεται ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG. Οι Σαρλ Λεκλέρ, Λάντο Νόρις και Λιούις Χάμιλτον θέλουν επίσης να μπουν στο παιχνίδι της νίκης, ενώ ενδιαφέρον θα έχει να δούμε τι μπορεί να κάνει ο Μαξ Φερστάπεν από την 11η θέση. Ο Ολλανδός βέβαια πιστεύει πως η υπόθεση νίκη είναι αδύνατη.

