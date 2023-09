Ο οδηγός της Scuderia Ferrari εκκινεί από θέση ισχύος το Grand Prix της Σιγκαπούρης.

Για πρώτη φορά στην καριέρα του στη Formula 1, ο Κάρλος Σάινθ κατέκτησε την pole position σε δύο συνεχόμενα Grand Prix. Το έκανε στη Μόντσα, όπου τελικά αρκέστηκε στην τρίτη θέση, το έκανε και στη Σιγκαπούρη όπου σήμερα αναμένουμε ένα συναρπαστικό αγώνα!

Πώς όμως πέτυχε την κρίσιμη στιγμή, στο φινάλε των κατατακτήριων δοκιμών, το εντυπωσιακό 1.30.984 που του χάρισε την πέμπτη pole position της καριέρας του στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού;

Η απάντηση στο video που ακολουθεί…

