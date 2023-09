Ο παγκόσμιος πρωταθλητής σημείωσε τον 11ο χρόνο στο Q3 και ο teammate του τον 13ο.

Σοκαριστική ήταν η δεύτερη περίοδος των κατατακτήριων δοκιμών του Grand Prix Σιγκαπούρης για τη Red Bull Racing. Η ομάδα που έχει νικήσει και στους 14 αγώνες φέτος, δεν κατάφερε να δει έστω έναν από τους δύο οδηγούς της να περνούν στο Q3.

Ο μεν Μαξ Φερστάπεν σημείωσε μόλις τον 11ο χρόνο στο Q2, o δε Σέρχιο Πέρεζ είχε ένα τετ-α-κε που τον περιόρισε στην 13η θέση. Έτσι δυσκολεύει απίστευτα το έργο της αυστριακής ομάδας να συνεχίσει το απόλυτο σερί της στη φετινή σεζόν της Formula 1.

And we're out 😞 P11 for Max and P13 for Checo, that's the end of Qualifying for us in Sinagpore 🏁 pic.twitter.com/LXZ0dFzwdf