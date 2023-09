Ο Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο σιρκουί της Μαρίνα Μπέι.

Η δράση συνεχίστηκε στο Grand Prix Σιγκαπούρης της Formula 1 με το FP3 να μας δίνει μία γεύση πριν τις κατατακτήριες δοκιμές που θα ορίσουν το grid του αυριανού αγώνα. Στην περίοδο των 60 λεπτών είδαμε τις ομάδες και τους οδηγούς να προετοιμάζονται για τη μάχη της pole position.

Ταχύτερος μετά και το πέρας του FP3 ήταν και πάλι ο Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari. O Ισπανός με τη μαλακή γόμα στο τέλος της διαδικασίας σημείωσε χρόνο 1:32,065 και δείχνει «ζεστός» για την pole position αργότερα στις κατατακτήριες δοκιμές. Δεύτερος ήταν ο φορμαρισμένος Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG, ο οποίος ήταν 0,069 δευτερόλεπτα πιο αργός από τον οδηγό της ιταλικής ομάδας. Ο Λάντο Νόρις βρέθηκε στην 3η θέση, δύο δέκατα πίσω από τον Σάινθ.

Ο Μαξ Φερστάπεν στον τελευταίο του γύρο βρήκε ένα σχετικά καλό χρόνο και πήρε την 4η θέση. Όμως η διαφορά του οδηγού της Red Bull Racing ήταν 0,313 δευτ. από το χρόνο του Σάινθ. Έτσι, πριν από τις κατατακτήριες δοκιμές, έχουμε τέσσερις οδηγούς από τέσσερις διαφορετικές ομάδες στις τέσσερις πρώτες θέσεις της κατάταξης.

Οι Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον στις θέσεις 5 και 6 δεν είχαν καθαρά περάσματα, ενώ ο Όσκαρ Πιάστρι ξεπέρασε τον Σέρχιο Πέρεζ. Οι Νίκο Χούλκενμπεργκ και Γιούκι Τσουνόντα έφεραν και πάλι τις Haas και Scuderia AlphaTauri εντός της πρώτης 10άδας.

Οι διαφορές είναι αρκετά μικρές μετά τις ελεύθερες δοκιμές, με τους 13 πρώτους οδηγούς να έχουν διαφορά μικρότερη του ενός δευτερολέπτου. Αρνητική έκπληξη της διαδικασίας ήταν η Aston Martin, με τους οδηγούς της να είναι αρκετά μακριά από τις κορυφαίες θέσεις.

Η δράση συνεχίζεται στις 16:00 ώρα Ελλάδος με τις κατατακτήριες δοκιμές. Μην χάσετε το LIVE του gMotion by Gazzetta από τις 15:40 για να μπείτε σε κλίμα pole position.

Αποτελέσματα FP3 GP Σιγκαπούρης

Φωτογραφίες: Ferrari