Η βρετανική ομάδα αποκάλυψε ένα νέο ειδικό χρωματισμό που θα χρησιμοποιήσει στους επόμενους δύο αγώνες της Formula 1.

Τα τελευταία χρόνια, η McLaren Racing μας έχει συνηθίσει να παρουσιάζεται σε ορισμένους αγώνες με διαφορετικούς χρωματισμούς στα μονοθέσιά της. Την πρώτη περίπτωση που μπορεί να σκεφτεί κάποιος είναι το Grand Prix Μονακό του 2021, όταν η MCL35M είχε «ντυθεί» στα χρώματα της Gulf.

Έκτοτε η ομάδα του Ουόκινγκ έχει αγωνιστεί σε αρκετά Grand Prix με ειδικά χρώματα. Εφέτος «έκλεψε» την παράσταση το livery που ήταν αφιερωμένο στην κατάκτηση του «Triple Crown» και με το οποίο αγωνίστηκε σε Μονακό και Ισπανία.

Για τους επερχόμενους δύο αγώνες της Formula 1 σε Σιγκαπούρη και Ιαπωνία, η McLaren παρουσίασε ένα νέο livery για την MCL60, το τέταρτο συνολικά στο 2023. Ο ειδικός «stealth mode» χρωματισμός όπως τον ονομάζει, έχει μικρές διαφορές σε σχέση με τον επίσημο του μονοθεσίου. Το μεγαλύτερο μέρος το αμαξώματος έχει «ξεγυμνωθεί», με το λογότυπο του βασικού της χορηγού «ΟΚΧ» να έχει χρώμα πορτοκαλί και μεγάλη γραμματοσειρά στο πλαϊνό μέρος των seidepod.

