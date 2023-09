Δείτε πώς έχει διαφοροποιηθεί η χάραξη της πίστας, στην οποία θα κινηθούν οι οδηγοί της Formula 1 το ερχόμενο αγωνιστικό τριήμερο.

Το Grand Prix Σιγκαπούρης βρίσκεται στο αγωνιστικό πρόγραμμα της Formula 1 από το 2008. Ήταν ο πρώτος νυχτερινός αγώνας στην ιστορία του σπορ και έδωσε το σύνθημα ώστε αυτή η τάση να γίνει μόδα τα επόμενα χρόνια. Βέβαια, ο αγώνας αμαυρώθηκε από το σκάνδαλο «Crashgate», καθώς η Renault αλλοίωσε εσκεμμένα το αποτέλεσμα του Grand Prix.

Ανά τα χρόνια έχουν γίνει μικρές αλλαγές στο σιρκουί Μαρίνα Μπέι, όμως η «φύση» της διαδρομής δεν άλλαξε ποτέ. Αυτό δεν ισχύει φέτος, καθώς ένα πολύ σημαντικό κομμάτι έχει υποστεί ολική μεταμόρφωση.

Στον τελευταίο τομέα της πίστας, οι στροφές 16, 17, 18 και 19 έχουν αφαιρεθεί λόγω έργων από την πόλη της Σιγκαπούρης που γίνονται στο σημείο. Τη θέση τους έχει πάρει μια ευθεία που καταλήγει στη νέα στροφή 16. Αυτό μπορεί να δώσει νέες ευκαιρίες για προσπέρασμα στους οδηγούς, ενώ παράλληλα αλλάζουν σημαντικά οι απαιτήσεις από τα ελαστικά και τα φρένα των μονοθεσίων.

Το μήκος του σιρκουί έχει μειωθεί στα 4,94 χιλιόμετρα και αποτελείται πλέον από 19 στροφές έναντι 23, ενώ ο αριθμός των γύρων είναι πλέον στους 62.

Δείτε τις αλλαγές στο σιρκουί της Μαρίνα Μπέι που θα φιλοξενήσει το Grand Prix Σιγκαπούρης το τριήμερο 15-17 Σεπτεμβρίου στο παρακάτω βίντεο.

