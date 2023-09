MotoGP Test: Πετάνε οι Ευρωπαίοι, ανησυχούν οι Ιάπωνες (vid)

Το πολύ σημαντικό μονοήμερο τεστ του MotoGP στο Μιζάνο δημιούργησε ακόμα μεγαλύτερη ανησυχία στους Ιάπωνες κατασκευαστές.

Χωρίς αμφιβολία η Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου στην πίστα του Μιζάνο στην Ιταλία ήταν μια κρίσιμη μέρα για πολλούς. Το μονοήμερο τεστ του MotoGP είχε χαρακτηριστεί από πολλούς ως το «Τεστ της Χρονιάς» κυρίως για το γεγονός ότι οι δοκιμαζόμενοι Ιάπωνες κατασκευαστές θα έφερναν τις ριζικές αναβαθμίσεις στις μοτοσικλέτες τους, που είχαν υποσχεθεί στους αναβάτες τους.

Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι και οι υπόλοιποι κατασκευαστές από την Ευρώπη δεν πίεσαν σημαντικά στα δικά τους projects προκειμένου να συνεχίσουν την δουλειά εξέλιξης των μοτοσικλετών τους. Πάμε να ρίξουμε όμως μια καλύτερη ματιά για αυτά που είδαμε στο Μιζάνο από τον κάθε κατασκευαστή.

Honda

Όλα τα βλέμματα τη Δευτέρα στο Μιζάνο ήταν ξεκάθαρα στραμμένα στο γκαράζ της Repsol Honda και συγκεκριμένα στον Μαρκ Μάρκεθ. Ο Ισπανός είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει την μοτοσικλέτα που το HRC ετοίμασε για το 2024 έχοντας αλλάξει τα πάντα εκτός από τον κινητήρα.

Νέο πλαίσιο, νέα εξαρτήματα, νέα γεωμετρία, νέα αεροδυναμικά, νέα ηλεκτρονικά, όλα ήταν καινούρια στη μοτοσικλέτα την οποία από πριν είχε προετοιμάσει το αγωνιστικό τριήμερο ο δοκιμαστής Στέφαν Μπράντλ. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Μάρκεθ μετά την πρώτη επαφή με τη μοτοσικλέτα, η νέα Honda είναι διαφορετική, έχει διαφορετική θέση οδήγησης, έχει διαφορετική αίσθηση, αλλά...

Αυτό το «αλλά» είναι που έκανε τους ανθρώπους της Honda να ανησυχήσουν καθώς ο Ισπανός τόνισε πως η μοτοσικλέτα είναι μεν διαφορετική, αλλά δεν έχουν λυθεί τα προβλήματα που αντιμετωπίζει φέτος. Αυτά φυσικά είναι η πρόσφυση στην έξοδο των στροφών και η σταθερότητα στη διάρκεια του φρεναρίσματος, ιδιαίτερα στο τελευταίο κομμάτι. Ο Μάρκεθ τόνισε επίσης ότι θα χρειαστεί αρκετή δουλειά η νέα μοτοσικλέτα, αλλά ικανοποιήθηκε από το ενδιαφέρον που δείχνει το HRC με νέα πρόσωπα και φιλοσοφία.

Yamaha

Εξαιρετικά σημαντική ήταν η ημέρα και για την Yamaha καθώς οι Ιάπωνες είχαν φέρει τον καινούριο κινητήρα για το 2024. Το νέο μηχανικό σύνολο σχεδιάστηκε σε συνεργασία με τον έμπειρο μηχανικό της Formula 1, Λούκα Μαρμορίνι και οι πρώτες ενδείξεις ήταν θετικές.

Ο νέος κινητήρας ήταν πιο ισχυρός και καλύτερος στην σύνδεση με το γκάζι σύμφωνα με τα λεγόμενα των ανθρώπων της Yamaha, ωστόσο και εδώ είχαμε ένα μεγάλο αλλά... Ο Φάμπιο Κουαρταραρό ήταν ο μοναδικός που δοκίμασε τον κινητήρα και η πρώτη του δήλωση ήταν: «Περίμενα περισσότερα!». Ο Γάλλος απογοητεύτηκε από την αναβάθμιση και τόνισε ότι δεν αισθάνθηκε την αύξηση της δύναμης. Πρόσθεσε ωστόσο ότι θα περιμένει την ανάλυση των δεδομένων για να έχει μια καλύτερη εικόνα.

Από την άλλη, ο Φράνκο Μορμπιντέλι είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει ένα νέο πλαίσιο και ένα νέο πακέτο αεροδυναμικών τα οποία όπως δήλωσε μετά το τέλος των δοκιμών, δεν του άρεσαν και επέστρεψε στο υπάρχον πρωτότυπο.

KTM

Τα προβλήματα των κατασκευαστών από την Ιαπωνία δεν αντιμετωπίζει η KTM η οποία πιέζει συνεχώς για νέες λύσεις στην ήδη ανταγωνιστική RC16. Στο Μιζάνο, τόσο ο Τζακ Μίλερ όσο και ο Μπραντ Μπίντερ είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν ένα καινούριο πλαίσιο από ανθρακονήματα.

Οι δύο αναβάτες έμειναν πολύ ικανοποιημένοι από τη μοτοσικλέτα και κατάφεραν μάλιστα να σημειώσουν γρήγορους γύρους με το καινούριο πρωτότυπο. Είναι ξεκάθαρο ότι η KTM επενδύει πολύ στο MotoGP, δεν διστάζει να πειραματιστεί με υλικά και διατάξεις και από ότι φαίνεται βγαίνει κερδισμένη πλησιάζοντας όλο και περισσότερο την Ducati.

Στο στρατόπεδο της GasGas ο Αουγκούστο Φερνάντεζ είχε την ευκαιρία να οδηγήσει τη μοτοσικλέτα του 2023 με ένα πειραματικό αεροδυναμικό πακέτο.

Aprilia

Στην Aprilia η δουλειά δεν σταματάει ποτέ. Οι Αλέιξ Εσπαργκαρό και Μάβερικ Βινιάλες είχαν πολλές αναβαθμίσεις και εξαρτήματα στη διάθεσή τους. Ο Εσπαργκαρό δοκίμασε ένα εντελώς νέο πλαίσιο το οποίο βελτίωνε την αίσθηση όταν η μοτοσικλέτα πέρναγε πάνω από ανωμαλίες του οδοστρώματος.

Από την άλλη, ο Βινιάλες είχε στη διάθεσή του το νέο ανθρακονημάτινο ψαλίδι και ένα νέο αεροδυναμικό πακέτο. Το ενδιαφέρον ήταν ότι η Aprilia έφερε μόλις ένα από τα πλαίσια από ανθρακονήματα, το οποίο δοκίμασε μόνο ο Βινιάλες χωρίς να γίνει γνωστό αν ήταν θετικό ή αρνητικό. Όπως όλα δείχνουν για την ώρα οι Ιταλοί δεν σκέφτονται να προχωρήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση.

Ένα σημαντικό στοιχείο ήταν ότι ο Μιγκέλ Ολιβέιρα για πρώτη φορά οδήγησε την Aprilia RS-GP του 2023 σχολιάζοντας ότι ήταν ξεκάθαρα καλύτερη σε όλα τα επίπεδα από την μοτοσικλέτα που χρησιμοποιεί ο ίδιος στην ομάδα RNF.

Ducati

Στην Ducati επικράτησε ησυχία καθώς η εργοστασιακή ομάδα δεν πήρε μέρος στο τεστ. Οι τραυματίες Ένεα Μπαστιανίνι και Πέκο Μπανάια προτίμησαν να ακολουθήσουν πρόγραμμα αποθεραπείας, ενώ εκτός δοκιμών έμειναν οι Μάρκο Μπεζέκι και Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο. Ακόμα και ο δοκιμαστής της ομάδας Μικέλε Πιρό δεν οδήγηση λόγω τραυματισμού.

Η δουλειά λοιπόν έγινε από τους Χόρχε Μαρτίν, Λούκα Μαρίν και Γιόχαν Ζάρκο οι οποίοι είχαν ελάχιστα πράγματα να δοκιμάσουν. Η δουλειά περιορίστηκε στα αεροδυναμικά βοηθήματα τα οποία μόνο ο Μαρτίν είχε την ευκαιρία να αξιολογήσει.

Οι δοκιμές στο Μιζάνο ήταν σημαντικές από πολλές απόψεις και μας έδωσε ένα δείγμα του τι να περιμένουμε την επόμενη χρονιά από άποψη τεχνολογίας στο κορυφαίο πρωτάθλημα μοτοσικλέτας στον κόσμο.