Hyundai Motorsport: Νίκη του Σόρντο στην ειδική διαδρομή Γραμμένη 1

Ο Ισπανός έχει εξασφαλισμένη μια θέση στο βάθρο του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις και παλεύει για τη 2η θέση.

Σκληρή μάχη για τη δεύτερη θέση του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις δίνει ο Ντάνι Σόρντο. Ο οδηγός της Hyundai Motorsport κέρδισε την προτελευταία ειδική διαδρομή του αγώνα, Γραμμένη 1, σημειώνοντας τον καλύτερο χρόνο από όλους.

«Το βάθρο είναι καλό αλλά η δεύτερη θέση είναι καλύτερη», δήλωσε ο 40χρονος Ισπανός που κρατά το τιμόνι ενός εκ των τριών εργοστασιακών Hyundai i20 N Rally1. Η διαφορά του από τον Έλφιν Έβανς είναι μόλις 2,7 δευτερόλεπτα και ο Σόρντο - που πέρυσι τερμάτισε 3ος στην Ελλάδα - θέλει να την καλύψει στην τελευταία ειδική του αγώνα.

