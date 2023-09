Ο Τιερί Νεβίλ της Hyundai δεν μπορέσει φέτος να επαναλάβει την περσινή του νίκη στην Ελλάδα.

Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις τελείωσε νωρίς για τον Τιερί Νεβίλ. Ο Βέλγος οδηγός της Hyundai είχε έξοδο στην 10η ΕΔ του αγώνα, που ήταν το δεύτερο πέρασμα από την Παύλιανη και αναγκάστηκε να παρκάρει το i20 N Rally 1 με σπασμένη ανάρτηση στην άκρη του δρόμου.

#WRC 🇬🇷 Huge disappointment for @thierryneuville & @MWydaeghe on SS10 - damaging their front-right suspension after hitting a hole. The duo retire for the day. #HMSGOfficial #ForCraig #AcropolisRally pic.twitter.com/ixJkZAGmiW