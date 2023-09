Ο Χόρχε Μαρτίν ήταν ο πρωταγωνιστής στη συναρπαστική περίοδο κατατακτήριων δοκιμών στο Μιζάνο που όρισε τη σειρά εκκίνησης για τον Αγώνα Σπριντ και το Grand Prix της Κυριακής

Σε παράσταση των Ducati εξελίχθηκαν οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Αγίου Μαρίνου στην πίστα του Μιζάνο για το MotoGP. O Χόρχε Μαρτίν ήταν αυτός που ξεχώρισε, και με το παραπάνω, κατακτώντας την pole position με εμφατικό τρόπο.

Ο Ισπανός αναβάτης της Ducati σημείωσε στο Q2 νέο ρεκόρ πίστας με χρόνο 1:30,390 και άφησε «αιώνες» πίσω τον ανταγωνισμό. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Μάρκο Μπεζέκι της Mooney VR46, με τη διαφορά του από τον Μαρτίν να είναι 0,397 δευτερόλεπτα. Ο πρωταθλητής, Πέκο Μπανάια, έκανε εξαιρετικές κατατακτήριες δοκιμές παίρνοντας μια ηρωική 3η θέση.

*insert exploding head emoji* @88jorgemartin beats his OWN lap record by miles and he's now 0.633s ahead of @26_DaniPedrosa in 2nd 🔥🔥🔥#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/lIQcaHrbRR — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 9, 2023

Εξαιρετικό πλασάρισμα του Μάβερικ Βινιάλες στην 4η θέση μπροστά από τον εντυπωσιακό Ντάνι Πεντρόσα που ήταν ο ταχύτερος αναβάτης της KTM. O Αλέιξ Εσπαργκαρό κατάφερε να πάρει την 6η θέση μπροστά από τους Μπραντ Μπίντερ, Λούκα Μαρίνι, Μαρκ Μάρκεθ, Μιγκέλ Ολιβέιρα, Άλεξ Μάρκεθ και Ραούλ Φερνάντεθ.

Q1

Πολλά ήταν τα φαβορί για πρόκριση στην επόμενη φάση των κατατακτήριων δοκιμών. Έτσι η μάχη αποδείχθηκε σκληρή στη διαδικασία των 15 λεπτών.

Εν τέλει ταχύτερος ήταν ο Μιγκέλ Ολιβέιρα με τη δορυφορική μοτοσικλέτα της Aprilia. O Πορτογάλος σημείωσε το 1:31,272 έχοντας εξαιρετικό ρυθμό. Μαζί του στο Q2 προκρίθηκε ο Αλέιξ Εσπαργκαρό με την εργοστασιακή RS GP23. Για έναν ακόμη αγόνα ο Φάμπιο Κουαρταραρό δεν κατάφερε να προκριθεί στην επόμενη φάση των κατατακτήριων δοκιμών, ενώ κακές κατατακτήριες είχαν επίσης οι Ζοάν Ζαρκό και Τζακ Μίλερ.

Miguel Oliveira has been untouchable so far 💪



He leads Q1 as @stefanbradl provisionally knocks @FabioQ20 out ⚠️#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/Mtr8P1g7Ps September 9, 2023

Q2

H μάχη της pole position ξεκίνησε με τους αναβάτες να βγαίνουν στην πίστα για τις προσπάθειές τους. Οι ανακατατάξεις ήταν πολλές και μετά τις πρώτες προσπάθειες στην κορυφή της κατάταξης ήταν ο Χόρχε Μαρτίν με χρόνο 1:30,832. Με την επίδοση αυτή, ο Ισπανός «έσπασε» το ρεκόρ πίστας και πίσω του είχε τους Μπεζέκι, Μπανάια, Μπίντερ και Α. Εσπαργκαρό.

Όλα όμως κρίθηκαν στο τέλος της διαδικασίας, όταν οι αναβάτες πίεσαν στα όρια για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στις κατατακτήριες. Ο Μαρτίν ήταν σε εξαιρετική φόρμα και έριξε κι άλλο το ρεκόρ πίστας με το 1:30,390 και άφησε τους υπόλοιπους να… ψάχνονται.

A new all-time lap record has been delivered 🔥



Courtesy of @88jorgemartin with a 1:30.832 ✌️#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/VSjqCyRUb0 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 9, 2023

Κανένας δεν κατάφερε να πλησιάσει τον ασυναγώνιστο Ισπανό, με τον Μπεζέκι να παίρνει τη δεύτερη θέση μπροστά από τον Μπανάια, όμως η διαφορά του ήταν 0,397 δευτ. από την κορυφή. Εξαιρετική επίδοση από τον Ντάνι Πεντρόσα για να πάρει την 5η θέση, ενώ ο Μαρκ Μάρκεθ θα εκκινήσει τους αγώνες που ακολουθούν από την τρίτη σειρά της εκκίνσης.

Visibly uncomfortable but able to take 2nd on the grid 💯



Bez keeps the momentum going despite his hand injury ✊#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/1cEUFm1kDD — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 9, 2023

Ο Αγώνας Σπριντ είναι προγραμματισμένος για τις 16:00 ώρα Ελλάδος.

Αποτελέσματα QP GP Αγίου Μαρίνου





Φωτογραφίες: redbullcontentpool.com