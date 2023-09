Με πολύ «σκληρή» γλώσσα μίλησε ο Αντρέα Στέλα για το συμβάν που είχαν οι Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι στο πλαίσιο του ιταλικού Grand Prix στη Μόντσα.

Αντιμέτωποι με μία πολύ άβολη κατάσταση ήρθαν οι οδηγοί της McLaren Racing στο Grand Prix Ιταλίας. Στον 24ο γύρο, ο Όσκαρ Πιάστρι έκανε αλλαγή ελαστικών και βγήκε από τα pits παράλληλα με τον teammate του, Λάντο Νόρις.

Θέλοντας να μην μείνει πίσω από τον Βρετανό, ο Πιάστρι πάτησε αργά το φρένο με τους δύο να προσεγγίζουν τη στροφή 1. Ο Νόρις άφησε χώρο, όμως ο Πιάστρι είχε λίγη υποστροφή λόγω των κρύων ελαστικών στο μονοθέσιό του. Ως αποτέλεσμα οι δυο τους είχαν μικροεπαφή, ωστόσο απέφυγαν τα χειρότερα και την οποιαδήποτε ζημιά.

Ο επικεφαλής της McLaren, Αντρέα Στέλα, μίλησε στο Autosport για την επαφή των οδηγών και ήταν ιδιαίτερα νευριασμένος: «Ποτέ δεν πρέπει να υπάρχει επαφή ανάμεσα σε οδηγούς της McLaren. Δεν αρμόζει στην ομάδα το συμβάν αυτό. Πρέπει να υπάρχουν ξεκάθαροι παράμετροι για το τι είναι επιτρεπτό και τι όχι. Είναι ξεκάθαρο για κάθε οδηγό πως υπάρχει κάτι μεγαλύτερο από αυτούς και αυτό είναι η ομάδα. Πρέπει να εξετάσουμε το τι συνέβη και να το κάνουμε με ηρεμία. Είναι πάντα δύσκολο να βγαίνεις από τα pits με τη σκληρή γόμα ελαστικών Ο Όσκαρ προσπάθησε να δει που μπορεί να τοποθετήσει το μονοθέσιό του. Με κρύα ελαστικά τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Οι οδηγοί γνωρίζουν όμως πως δεν πρέπει να υπάρχει επαφή μεταξύ των δύο McLaren. Aν η επαφή προήλθε από την πίεση λόγω της στρατηγικής, τότε πρέπει να εξετάσουμε κάτι. Όμως αυτό που έγινε δεν ήταν αποδεκτό. Ο ρόλος μου ως επικεφαλής είναι να ξεκαθαρίσω στους οδηγούς τα όρια στα οποία μπορούν να οδηγούν. Δεν πρέπει να ξεπερνούν τα όρια».

Ο αγώνας δεν εξελίχθηκε όπως θα περίμενε η McLaren, καθώς οι οδηγοί της κόλλησαν για όλο τον αγώνα πίσω από τη Williams του Άλεξ Άλμπον. Στο τέλος τερμάτισαν στις θέσεις 8 και 9.

Όσο για την επαφή, εάν δεν είχαν στήσει τη στρατηγική γύρω από τον Νόρις για να τον ωφελήσουν, τότε δεν θα είχαν την επαφή στη στροφή 1.

