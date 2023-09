Ο Βρετανός έσπευσε να απολογηθεί άμεσα στον οδηγό της McLaren για τη μεταξύ τους επαφή στον αγώνα της Formula 1 στη Μόντσα.

Κανένας οδηγός της Mercedes-AMG δεν γλίτωσε από τα… σαγόνια των αγωνοδικών. Τόσο ο Τζορτζ Ράσελ όσο και ο Λιούις Χάμιλτον δέχθηκαν ποινές 5 δευτερολέπτων, χωρίς ωστόσο αυτές να επηρεάσουν αρνητικά το τελικό τους πλασάρισμα.

Ο νεαρός Βρετανός τιμωρήθηκε για αντικανονική προσπέραση στον Έστεμπαν Οκόν της Alpine, ενώ ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής για την επαφή που προκάλεσε με τον Όσκαρ Πιάστρι της McLaren. O Χάμιλτον έκανε απόπειρα προσπεράσματος στον Αυστραλό στο σικέιν Ρότζια, έκλεισε όμως παραπάνω απ’ όσο έπρεπε τη γραμμή του. Ο οδηγός της Mercedes γλίτωσε τα χειρότερα όμως αυτός της McLaren είχε σπασμένη εμπρός αεροτομή και μπήκε για αλλαγή στο τέλος του γύρου.

The incident that landed Lewis Hamilton with a five-second penalty 💥



Hamilton later apologised to Piastri for the clash#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/AGyIGnSkTQ