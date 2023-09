Ο Ισπανός οδηγός ήταν πολύ χαρούμενος με την εμφάνισή του στη Μόντσα έπειτα από έναν αγώνα γεμάτο σκληρές μονομαχίες.

Έπειτα από την πρώτη του pole position στη φετινή σεζόν, ο Κάρλος Σάινθ κατέκτησε το πρώτο του βάθρο στο 2023. Ο Ισπανός έδωσε τρομερές μάχες καθ’ όλη τη διάρκεια των 51 γύρων και τερμάτισε στην 3η θέση στα τελικά αποτελέσματα. Παρά το γεγονός πως δεν κατάφερε να κρατήσει πίσω του τον νικητή, Μαξ Φερστάπεν που έγραψε ιστορία, ο 29χρονος κέρδισε τις εντυπώσεις και αναδείχθηκε Driver of the Day στο Grand Prix Ιταλίας.

Μετά τον τερματισμό, ο Σάινθ μίλησε στον Νίκο Ρόσμπεργκ για τον αγώνα του και τις μάχες που κλήθηκε να δώσει: «Ήταν πολύ δύσκολος αγώνας. Δεν θα μπορούσαν να είναι δυσκολότερα τα πράγματα. Ειλικρινά σε όλο τον αγώνα πίεζα πολύ σκληρά για να κρατήσω πίσω μου τις δύο Red Bull. Αυτό με έκανε να χρησιμοποιήσω τα πίσω ελαστικά μου πολύ στην προσπάθειά μου να μείνω μπροστά. Στο τέλος πλήρωσα το τίμημα. Έκανα ό,τι μπορούσα για να αμυνθώ και κατάφερα να τερματίσω τρίτος. Είμαι χαρούμενος αλλά ήταν δύσκολο. Πιστεύω πως πρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα τα ελαστικά. Είχαμε περισσότερη φθορά από τη Red Bull. Βελτιωθήκαμε πολύ όμως σε σχέση με το Ζάντβορτ. Στη Μόντσα ήμασταν η δεύτερη ταχύτερη ομάδα».

"I CAN'T HEAR YOU!"@Carlossainz55 pumps up the adoring Tifosi after his run to third ❤️#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/4e4RD1ushv