Ο οδηγός της Haas παραλίγο να χτυπήσει μηχανικό της Aston Martin στα pits, κατά την τρίτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του Grand Prix Ιταλίας της Formula 1.

Ακόμα και σε περίοδο ελεύθερων δοκιμών, όπου η πίεση σαφώς είναι μικρότερη συγκριτικά με τον αγώνα της Formula 1, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από όλους. Κάτι που φαίνεται πως δεν τήρησε ένα μηχανικός της Aston Martin.

Κατά τη διάρκεια του FP3 στην πίστα της Μόντσα, ο Νίκο Χούλκενμπεργκ εισήλθε στα pits της Haas και χρειάστηκε να αποφύγει την τελευταία στιγμή έναν μηχανικό της Aston Martin. «Αυτός ο τύπος της Aston φαίνεται πως πάλι ονειρευόταν», ανέφερε ο 36χρονος Γερμανός στον ασύρματο, εμφανώς εκνευρισμένος.

Δείτε το περιστατικό στο ακόλουθο βίντεο.

Nico Hulkenberg with a veeeery close encounter in the pit lane! 😳



