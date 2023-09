Ο Α. Εσπαργκαρό στον εντός έδρας αγώνα του πήρε την πρώτη του νίκη σε Σπριντ μπροστά από τους Μπανάια και Βινιάλες.

Ο Αγώνας Σπριντ του GP Καταλονίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP εξελίχθηκε σε παράσταση για ένα ρόλο, με τον Αλέιξ Εσπαργκαρό της Aprilia να παίρνει μια κυριαρχική νίκη. Ο Πέκο Μπανάια της Ducati Lenovo ήταν δεύτερος έπειτα από σκληρή μάχη με τον Μάβερικ Βινιάλες, ο οποίος έκανε το 1-3 για την Aprilia, παίρνοντας την 3η θέση.

Οι ανατροπές στο Σπριντ του Circuit de Catalunya άρχισαν πριν καν από την εκκίνηση του αγώνα, καθώς μόλις δόθηκε το σύνθημα για το γύρο σχηματισμού ξεκίνησε και μια ελαφριά βροχή πάνω από την πίστα. Ωστόσο, οι αναβάτες πήραν κανονικά τις θέσεις τους στην εκκίνηση στην ακόμα στεγνή πίστα.

Ο Πέκο Μπανάια ξεκίνησε πολύ καλά και διατήρησε την πρώτη θέση, μπροστά από τις Aprilia των Βινιάλες και Α. Εσπαργκαρό και με τον Μαρτίν να ακολουθεί. Οι Μπίντερ και Μπετζέκι έκαναν επίσης καλή εκκίνηση, ενώ αρκετές θέσεις έχασε ο Ολιβέιρα, που μπλέχτηκε σε μάχη με τον Μαρκ Μάρκεθ για την 8η θέση. Τραγικά ξεκίνησε ο Κουαρταραρό, που έπεσε στην 21η θέση, πίσω από την άλλη Yamaha του Μορμπιντέλι.

Ο Μπανάια είχε καλό ρυθμό και παρέμενε πρώτος, ενώ ο Α. Εσπαργκαρό τον ακολουθούσε από κοντά. Οι δύο τους άρχισαν να απομακρύνονται από τους υπόλοιπους, με τον Βινιάλες να μένει λίγο πίσω και να δίνει μάχη με τον Μπίντερ για την 3η θέση. Ο Ολιβέιρα είχε αρχίσει σταδιακά να κερδίζει τις χαμένες θέσεις και βρισκόταν πίσω τους, ενώ έπειτα από ένα λάθος ο Μαρτίν είχε πέσει στην 6η θέση, μπροστά από τους Μπετζέκι και Μ. Μάρκεθ.

Ο Α. Εσπαργκαρό από τη 2η θέση ήταν ιδιαίτερα απειλητικός για τον πρωτοπόρο, ιδιαίτερα στο τέλος της ευθείας, αλλά ο Μπανάια είχε πολύ καλά φρένα και έμενε μπροστά. Η μάχη τους επέτρεψε στην τριάδα των Βινιάλες, Μπίντερ και Ολιβέιρα να τους πλησιάσει και έτσι δημιουργήθηκε ένα μικρό γκρουπ πέντε αναβατών.

Ο Αλέιξ Εσπαργκαρό έκανε την αποφασιστική κίνηση ακριβώς στο μέσον του αγώνα Σπριντ και πέρασε στην πρώτη θέση, με τον Μπανάια να μην έχει απάντηση στην ταχύτητα του Ισπανού της Aprilia, ο οποίος αμέσως άρχισε να απομακρύνεται. Ο πρωταθλητής είχε πλέον να ανησυχεί για τον Βινιάλες που τον πλησίαζε γοργά και «καλόβλεπε» τη 2η θέση.

Κι ενώ ο Αλέιξ Εσπαργκαρό απομακρύνθηκε στον ορίζοντα και έφτιαξε διαφορά άνω των 2 δευτερολέπτων, για τη 2η θέση δόθηκε πολύ σκληρή μάχη ανάμεσα στους Μπανάια και Βινιάλες, χωρίς όμως ο Ισπανός να καταφέρει να περάσει τον πρωταθλητή.

Έτσι, ο Αλέιξ Εσπαργκαρό πανηγύρισε την πρώτη του νίκη σε Αγώνα Σπριντ και έβαλε στη συλλογή του ένα χρυσό μετάλλιο, ο Πέκο Μπανάια τερμάτισε 2ος και ο Μάβερικ Βινιάλες παρά την τελική του προσπάθεια πήρε την 3η θέση, με διαφορά μόλις 51 χιλιοστών του δευτερολέπτου. Ακολούθησαν οι Μπίντερ, Μαρτίν, Ολιβέιρα, Ζαρκό, Μπετζέκι και Μπαστιανίνι.

Ο «κυρίως» αγώνας της Κυριακής θα ξεκινήσει στις 15:00 ώρα Ελλάδας.

Αποτελέσματα