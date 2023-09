O Κάρλος Σάινθ ήταν ο ταχύτερος οδηγός στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στον εντός έδρας αγώνα της Scuderia Ferrari.

Με τον καλύτερο τρόπο ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα του Grand Prix Ιταλίας της Formula 1 στην πίστα της Μόντσα, με τους τιφόζι να έχουν λόγο να πανηγυρίζουν μετά το FP2. Η δράση συνεχίστηκε στον «Ναό της ταχύτητας» με τις ομάδες να αντλούν πολλά δεδομένα ενώ παράλληλα πραγματοποίησαν προσομοιώσεις κατατακτηρίων και αγώνα.

Ταχύτερος μετά το δεύτερο 60λεπτο της ημέρας ήταν ο Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari. O Ισπανός οδηγός ήταν σε εξαιρετική φόρμα και σημείωσε το 1:21,355 με τη μαλακή γόμα ελαστικών στο μέσον της διαδικασίας. Ο χρόνος του ήταν αρκετός ώστε να κρατήσει στη 2η θέση τον Λάντο Νόρις της ταχύτατης McLaren για μόλις 19 χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Sainz and Norris now take P1 & P2, split by just 0.019s 👀#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/L7l7hnSRAa — Formula 1 (@F1) September 1, 2023

Τρίτος ήταν ο Σέρχιο Πέρεζ της Red Bull Racing, o οποίος είχε έξοδο στα τελευταία 10 λεπτά της διαδικασίας και τραυμάτισε την RB19 του. Η διαφορά του Μεξικανού από την κορυφή ήταν 0,185 δευτερόλεπτα.

Ο Όσκαρ Πιάστρι επιβεβαίωσε την ταχύτητα της MCL60 με την 4η θέση και ήταν μπροστά από τον Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής είχε κίνηση στον ταχύτερο γύρο του, όμως ήταν μπροστά από τον Σαρλ Λεκλέρ. Στην 7η θέση βρέθηκε ο Άλεξ Άλμπον εντυπωσιάζοντας με την ομάδα της Williams, ενώ στην 8η θέση ήταν ο Φερνάντο Αλόνσο. Τόσο η Aston Martin όσο και η Mercedes-AMG δυσκολεύονται ιδιαίτερα στη Μόντσα, με τη διαφορά τους από την κορυφή να πλησιάζει το δευτερόλεπτο. Την πρώτη 10άδα «έκλεισε» ο Νίκο Χούλκενμπεργκ της Haas.

Στη διαδικασία δεν είδαμε χρόνο με τη μαλακή γόμα ελαστικών από τον Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα με το στήσιμο της W14 και έχει πολλή δουλειά μπροστά του για να βελτιωθεί αύριο. Επίσης, ο Λανς Στρολ δεν σημείωσε χρονομετρημένη επίδοση και δεν έχει καθόλου δεδομένα μετά από μία ημέρα δράσης στη Μόντσα.

Ο Καναδός της Aston Martin ήταν η αιτία που βγήκε η πρώτη κόκκινη σημαία στην αρχή του FP2, καθώς υπήρξε αστοχία στην αντλία καυσίμου της AMR23 του. Τη δεύτερη κόκκινη σημαία την προκάλεσε ο Πέρεζ με την έξοδό του στη στροφή Αλμπορέτο στα τελευταία λεπτά της διαδικασίας.

🚩 RED FLAG 🚩



Perez slides through the gravel at the final corner and gently bumps the wall#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/BppMzP0xyd — Formula 1 (@F1) September 1, 2023

Η δράση συνεχίζεται στις 14:00 ώρα Ελλάδος το Σάββατο με την τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών.

Αποτελέσματα FP2 GP Ιταλίας

Φωτογραφίες Ferrari