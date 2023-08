Τι ισχύει με την πρόγνωση του καιρού για το δέκατο-τέταρτο αγωνιστικό τριήμερο της Formula 1 στο 2023, το GP Ιταλίας; Ακολουθεί η απάντηση.

Το Grand Prix Ιταλίας της Formula 1 είναι προ των πυλών, με ομάδες και οδηγούς να ετοιμάζονται για το 14ο αγωνιστικό τριήμερο της σεζόν. Πρόκειται για τον τελευταίο αγώνα επί ευρωπαϊκού εδάφους και δεύτερο μετά την καλοκαιρινή διακοπή του Αυγούστου. Το μεγάλο ερώτημα που κυριαρχεί ενόψει του αγώνα στη Μόντσα είναι ο καιρός.

Είναι εντυπωσιακό το γεγονός πως την τελευταία φορά που δεν είχαμε ίχνος βροχής σε αγωνιστικό τριήμερο της Formula 1 ήταν στο Grand Prix Αζερμπαϊτζάν το τριήμερο 28-30 Απριλίου. Έκτοτε, ο καιρός «έπαιζε» τα δικά του παιχνίδια σε κάθε GP, είτε στις ελεύθερες δοκιμές, στις κατατακτήριες ή και στον αγώνα. Τι θα συμβεί όμως στη Μόντσα; Θα συνεχιστεί το σερί αγώνων με βροχή; Ακολουθεί η απάντηση.

Την Παρασκευή, η θερμοκρασία αέρα θα κυμανθεί στους 24-26 βαθμούς Κελσίου. Στην περιοχή που βρίσκεται η πίστα της Μόντσα προβλέπονται σποραδικές βροχές τις απογευματινές ώρες, ωστόσο είναι πολύ πιθανό οι δύο περίοδοι ελεύθερων δοκιμών να διεξαχθούν υπό στεγνές συνθήκες.

Το Σάββατο, ο καιρός δεν αποκλείεται να είναι άστατος τις πρωινές ώρες στη Μόντσα. Ωστόσο για την υπόλοιπη ημέρα αναμένεται λιακάδα με λίγα σύννεφα, κάτι το οποίο σημαίνει πως η μάχη για την pole position θα πραγματοποιηθεί υπό στεγνές συνθήκες. Η θερμοκρασία αέρα αναμένεται στα ίδια επίπεδα με την Παρασκευή, ωστόσο με λιγότερη υγρασία.

