Η ελβετική ομάδα θα παραστεί στο Grand Prix Ιταλίας της Formula 1 με ένα νέο livery στη C43 για τους Βάλτερι Μπότας και Γκουάνγιου Ζου.

H Scuderia Ferrari δεν θα είναι η μοναδική ομάδα που θα αγωνιστεί στο «ναό της ταχύτητας» με διαφορετικά χρώματα από αυτά που την έχουμε συνηθίσει έως τώρα στη σεζόν. Λίγο πριν ξεκινήσει η δράση του Grand Prix Ιταλίας της Formula 1, η Alfa Romeo παρουσίασε έναν ανανεωμένο χρωματισμό για τη C43 για τον αγώνα της Μόντσα.

Η τρικολόρ σημαία της Ιταλίας κοσμεί το πίσω μέρος του μονοθεσίου πάνω από το κάλυμμα του κινητήρα και συνοδεύεται από χρυσές λεπτομέρειες. Το πράσινο χρώμα εκτείνεται μάλιστα μέχρι το εμπρός μέρος και καταλήγει στην αεροτομή. Οι χρυσές λεπτομέρειες είναι αφιερωμένες στο νέο σπορ μοντέλο της Alfa Romeo, την 33 Stradale, η οποία θα παρουσιαστεί επίσημα στο περιθώριο του Grand Prix Ιταλίας.

Οι Βάλτερι Μπότας και Γκουάνγιου Ζου βρέθηκαν στο μουσείο της Alfa Romeo στην Αρέσε για την αποκάλυψη της 33 Stradale. Εκεί παρουσιάστηκε και ο χρωματισμός της C43 για το Grand Prix Ιταλίας σε ένα μονοθέσιο επίδειξης.

