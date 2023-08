Η αγωνιστική δράση στον κόσμο του MotoGP επιστρέφει, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ σε δύο τροχούς να επισκέπτεται την Καταλονία και την πίστα του Μοντμελό.

Έπειτα από μία εβδομάδα δίχως αγωνιστική δράση, το παγκόσμιο πρωτάθλημα του MotoGP επιστρέφει με έναν ακόμη αγώνα επί ευρωπαϊκού εδάφους. Το κορυφαίο σπορ σε δύο τροχούς ετοιμάζεται για το Grand Prix Καταλονίας το τριήμερο 1-3 Σεπτεμβρίου. Ο ενδέκατος αγώνας της φετινής σεζόν θα πραγματοποιηθεί στην πίστα του Μοντμελό και αναμένεται με ενδιαφέρον..

Το Grand Prix Καταλονίας βρίσκεται στο πρόγραμμα του πρωταθλήματος από το 1996 και έχει καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικούς σταθμούς στο καλεντάρι. Η διαδρομή έχει μήκος 4,66 χιλιόμετρα και αποτελείται από 14 στροφές, 8 δεξιές και 6 αριστερές στροφές. Πρόκειται για μία πολύ απαιτητική πίστα που προσφέρει πληθώρα ευκαιριών για προσπέρασμα.

Let's take a trip back in time to the incredible highlights of the 2022 #CatalanGP 🏁 Get the inside scoop on all things #MICHELINPower tires for this year's edition! 🏍️🔥



Get our race guide➡️ https://t.co/fnorhpM00p#MichelinMotoGP pic.twitter.com/kwuWwDbY9x — Michelin Motorsport (@Michelin_Sport) August 29, 2023

Τις περισσότερες νίκες σε όλες τις κατηγορίες στο Grand Prix κατέχει ο Βαλεντίνο Ρόσι με 10. Νικητής το 2022 ήταν ο Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha. Το Σάββατο ο Αγώνας Σπριντ θα έχει διάρκεια 12 γύρους ενώ το Grand Prix της Κυριακής 24 γύρους.

It was certainly a dramatic end to @FabioQ20's race two years ago in Barcelona! 😮#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/cHhBYzaF75 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 29, 2023

Στο πρωτάθλημα αναβατών, ο Πέκο Μπανάια έχει αποκτήσει ξεκάθαρο προβάδισμα στη βαθμολογία έναντι του ανταγωνισμού. Ο Ιταλός έχει 251 βαθμούς, ενώ ο δεύτερος, Χόρχε Μαρτίν βρίσκεται στους 189. Ο Μάρκο Μπεζέκι έχει 183 ενώ ο πάντα σταθερός, Μπραντ Μπίντερ, βρίσκεται στους 160 βαθμούς.

Το Grand Prix Καταλονίας στην πίστα του Μοντμελό, θα μεταδοθεί ζωντανά από την Cosmote TV. Ακολουθήστε όλη τη δράση του δέκατου αγωνιστικού τριημέρου της σεζόν του MotoGP στο gMotion by Gazzetta.

You know the riders ✅

You know the place ✅

You know the year ✅



Last corner moves don't get any better 💯#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/fkIXO3NnNf August 28, 2023

Πρόγραμμα Grand Prix Καταλονίας σε ώρες Ελλάδας.

Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου

11:45-12:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

16:00-17:00 – Ελεύθερες Δοκιμές

Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου

11:10-11:40 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

11:50-12:30 – Κατατακτήριες Δοκιμές

16:00-16:25 – Αγώνας Σπριντ

Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου

10:45-10:55 – Warm-Up

15:00 – Αγώνας

Φωτογραφίες: redbullcontentpool.com