Ο Γερμανός πρώην οδηγός της Formula 1 συνεχίζει να πιστεύει πως το διαζύγιο ανάμεσα στον Μεξικανό και την αυστριακή ομάδα θα γίνει πραγματικότητα.

Ένα από τα πρόσωπα της φετινής «Silly Season» της Formula 1 δεν είναι άλλο από τον Σέρχιο Πέρεζ. Η κακή απόδοση του Μεξικανού από το Grand Prix Μαϊάμι κι έπειτα έχει δημιουργήσει πολλά ερωτηματικά σχετικά με το μέλλον του στην ομάδα.

Η επιστροφή του Ντάνιελ Ρικάρντο στην ενεργό δράση με τη Scuderia AlphaTauri δημιούργησε ακόμη περισσότερες αμφιβολίες για τον Πέρεζ. Ο 33χρονος έχει συμβόλαιο μέχρι το τέλος του 2024 με την RBR όμως η αυστριακή ομάδα είναι γνωστή για τη συμπεριφορά της προς τους οδηγούς της που δεν αποδίδουν τα αναμενόμενα.

Αν κάποιος δεν είναι θαυμαστής του Πέρεζ, αυτός είναι ο Ραλφ Σουμάχερ. Ο πάντα επικριτικός Γερμανός έχει αφήσει ήσυχο αυτή την περίοδο τον Λιούις Χάμιλτον και με την παραμικρή ευκαιρία ρίχνει τα «βέλη» του στον Μεξικανό.

Μετά τον αγώνα της Ολλανδίας ο Σουμάχερ έγραψε στο προσωπικό του blog: «Ο Σέρχιο Πέρεζ έκανε πάλι λάθη. Ακούμπησε στον τοίχο στην είσοδο του pit-lane και δέχθηκε ποινή που του κόστισε το βάθρο. Έκανε και λάθος στην πρώτη στροφή. Πιστεύω πως οι μέρες του είναι μετρημένες στη Red Bull Racing. O Χέλμουτ Μάρκο δεν φημίζεται για τον τρόπο που αντιμετωπίζει τον Πέρεζ. Πιστεύω πως ο Πέρεζ δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στη συμπεριφορά αυτή, έτσι μόνο μπορώ να εξηγήσω τα λάθη του. Ο Πέρεζ ήταν κατσούφης, απογοητευμένος και “απών” όλο το τριήμερο. Πιστεύω πως έχει ήδη συμφωνήσει με τη Red Bull για το διαζύγιό τους μετά το τέλος της φετινής χρονιάς».

LAP 63/72



It's so, so wet out there now 🌧️🌧️🌧️



Perez has gone straight on at Turn 1#DutchGP #F1 pic.twitter.com/B5AIAByEVo