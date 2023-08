Πέρα από την ατυχία που τον οδήγησε σε εγκατάλειψη, ο Σαρλ Λεκλέρ είχε ένα καταστροφικό pit-stop στην αρχή του αγώνα.

Το Grand Prix Ολλανδίας του 2023 είναι ακόμη ένας αγώνας τον οποίο ο Σαρλ Λεκλέρ επιθυμεί να ξεχάσει και μάλιστα σύντομα. Τα προβλήματα άρχισαν από το Σάββατο, όταν είχε επαφή με τις μπαριέρες στο Q3, κάτι που τον περιόρισε στην 9η θέση στην κατάταξη.

Την Κυριακή στον αγώνα μπήκε για αλλαγή ελαστικών στο τέλος του πρώτου γύρου ώστε να αλλάξει σε ενδιάμεσα ελαστικά βροχής. Ωστόσο οι μηχανικοί του δεν ήταν έτοιμοι με τους τέσσερις νέους τροχούς, κάτι που έφερε μνήμες από το παρελθόν στους τιφόζι. Το καταστροφικό του pit-stop του κόστισε αρκετό χρόνο, καθώς ήταν σε εκείνο το σημείο μπροστά από τον Σέρχιο Πέρεζ της Red Bull Racing.

Σε δηλώσεις του ο Λεκλέρ αποκάλυψε πως εκείνος φέρει ευθύνη για το pit stop-παρωδία στο Ζάντβορτ: «Είπα στην ομάδα μου πως θα μπω στα pits στην τελευταία στροφή, τους ειδοποίησα πάρα πολύ αργά. Βλέποντας την κατάσταση στην πίστα, ακόμη κι αν χάναμε πέντε-έξι δευτερόλεπτα στο pit-stop θα μπορούσαμε να τα ανακτήσουμε εύκολα σε έναν γύρο. Το περίμενα πως θα χάσω χρόνο. Πιστεύω ωστόσο πως θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε ως ομάδα καλύτερα την κατάσταση. Για παράδειγμα οι μηχανικοί να είναι έτοιμοι με τα ελαστικά λίγο νωρίτερα. Ήταν η σωστή απόφαση σε αυτές τις συνθήκες. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα με το οδόστρωμα να αλλάζει από στεγνό σε βρεγμένο και το αντίθετο».

Εν τέλει λίγη σημασία έχει η αργή αλλαγή ελαστικών, καθώς η ζημιά που αποκόμισε μετά την επαφή με τον Όσκαρ Πιάστρι στον εναρκτήριο γύρο τον οδήγησε σε εγκατάλειψη.

