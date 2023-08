O Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο Ζάντβορτ.

H αγωνιστική δράση της Formula 1 επέστρεψε με το FP1 του Grand Prix Ολλανδίας να είναι η πρώτη επίσημη διαδικασία μετά το καλοκαιρινό διάλειμμα. Ομάδες και οδηγοί ξεκίνησαν τη μάχη του Ζάντβορτ με τον «πορτοκαλί στρατό» να κάνει αισθητή την παρουσία του.

Ο Μαξ Φερστάπεν ξεκίνησε από νωρίς το κυνήγι της ένατης συνεχόμενης νίκης του, καθώς σημείωσε την ταχύτερη επίδοση με επίδοση 1:11,852. Ο Ολλανδός έκανε το χρόνο με τη μαλακή γόμα ελαστικών και άφησε στη δεύτερη θέση τον Φερνάντο Αλόνσο της Aston Martin κατά 0,278 δευτερόλεπτα. Τρίτος ήταν ο Λιούις Χάμιλτον της Mercedes-AMG, o οποίος παράτησε την τελευταία του προσπάθεια ενώ ήταν ταχύτερος από τον Φερστάπεν στον πρώτο τομέα της πίστας.

Max Verstappen is straight into top spot early in FP1 He's quite famous in these parts... 🧡 #DutchGP #F1 pic.twitter.com/4L5RezLnQY

Ο Σέρχιο Πέρεζ βρέθηκε στην 4η θέση, ενώ εντυπωσιακός ήταν ο Άλεξ Άλμπον της Williams με την 5η ταχύτερη επίδοση. Ο Λάντο Νόρις της McLaren ήταν 0,608 δευτ. μακριά από τον ταχύτερο χρόνο στην 6η θέση, μπροστά από τους Λόγκαν Σάρτζεντ και Όσκαρ Πιάστρι. Ο Γιούκι Τσουνόντα ήταν 9ος στη διαδικασία ενώ την πρώτη 10άδα για την AlphaTauri έκλεισε ο Έστεμπαν Οκόν της Alpine.

⚠️ Warning: Fence-ive content @yukitsunoda07 is decked out in a set of aero rakes, as @AlphaTauriF1 he tests out new parts #DutchGP #F1 pic.twitter.com/pkVvCnE3gK

Η ομάδα που είχε ένα πολύ διαφορετικό πρόγραμμα στο FP1 ήταν η Scuderia Ferrari. O Σαρλ Λεκλέρ ήταν μόλις 16ος, ενώ ο Ρόμπερτ Σβάρτζμαν (που πήρε τη θέση του Κάρλος Σάινθ στο FP1) ήταν 19ος. Οι δύο SF-23 είχαν πολλά καύσιμα κατά τη διάρκεια των 60 λεπτών, με την ιταλική ομάδα να επικεντρώνεται σε μεγάλα stint και βελτιστοποίηση του set-up.

Από τη διαδικασία δεν έλειψαν και απρόοπτα. Ο Νίκο Χούλκενμπεργκ έκανε λάθος στην τελευταία στροφή και κατέληξε στην αμμοπαγίδα. Η VF-23 του Γερμανού κόλλησε στα χαλίκια και η κόκκινη σημαία έκανε την εμφάνισή της. Ο μοναδικός οδηγός που δεν σημείωσε χρονομετρημένη προσπάθεια ήταν ο Λανς Στρολ καθώς ο κινητήρας της Mercedes είχε κάποιου είδους πρόβλημα.

RED FLAG



Nico Hulkenberg spins off at the penultimate corner and makes very gentle contact with the wall



He hops out of the car and won't take any further part in the session#DutchGP #F1 pic.twitter.com/OTut5rQDly