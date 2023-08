Η ιταλική ομάδα δημοσίευσε ένα ενδιαφέρον video την ημέρα που συμπληρώνονται 35 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή της.

Η 14η Αυγούστου θα είναι πάντα στο μυαλό κάθε γνήσιου petrolhead, η ημέρα που «έφυγε» ο Έντσο Φεράρι. Αυτός ο μεγάλος οραματιστής που άλλαξε μια για πάντα, τόσο την αυτοκίνηση όσο και τους αγώνες με αποκορύφωμα τη Formula 1.

Φέτος, οι Ιταλοί εστίασαν στην κληρονομιά που άφησε πίσω, επιδεικνύοντας τη διαρκή επέκταση των εγκαταστάσεων στο Μαρανέλο. Με ένα video 30 δευτερολέπτων, που δείχνει όλη την εξέλιξη που σημειώθηκε αυτά τα 35 χρόνια.

Με ηχητική συνοδεία από λόγια του ίδιου του Έντσο, που λέει: «Αν μία ημέρα δεν είμαι σε θέση να έρθω πια για δουλειά, μπορείτε να στραφείτε στους ανθρώπους που είναι σήμερα μαζί μου, με σιγουριά. Θα είναι ακόμα εδώ. Θα συνδυάσουν τις ανάγκες σας με εκείνες της εταιρείας και η Ferrari θα γίνει μία ασταμάτητη αλήθεια».

Enzo Ferrari left us on 14 August 1988, but his legacy certainly hasn’t.

People, technologies, buildings. Our Maranello factory's expansion stands testament to his vision, enabling us to push boundaries and shape the future of automotive innovation. #Ferrari #RememberingEnzo pic.twitter.com/rJiLvZFFZM