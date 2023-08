O Γάλλος αναμένεται να αποφασίσει για το μέλλον του στην ιαπωνική ομάδα μετά από το επερχόμενο κρίσιμο τεστ στο Μιζάνο.

Κρίσιμες είναι οι επόμενες εβδομάδες για τη Yamaha και τη συνεργασία της με τον Φάμπιο Κουαρταραρό. Τους τελευταίους 12 μήνες η απόδοση της M1 βρίσκεται σε καθοδική πορεία και υπολείπεται σημαντικά του ανταγωνισμού.

Έπειτα από τον τίτλο του 2021, ο Κουαρταραρό προηγείτο στη βαθμολογία αναβατών του MotoGP κατά το μεγαλύτερο μέρος του 2022, όμως το ιαπωνικό εργοστάσιο απέτυχε να βελτιωθεί όσο ο ανταγωνισμός. Αυτό έχει οδηγήσει τη Yamaha στην τελευταία θέση της βαθμολογίας ενώ ο Κουαρταραρό μετρά μόλις ένα βάθρο στο Τέξας.

Μετά τον αγώνα του Σίλβερστον, ο Κουαρταραρό ξεκαθάρισε πως οι επερχόμενες δοκιμές στο Μιζάνο είναι η τελευταία ευκαιρία που δίνει στη Yamaha: «Στο τεστ του Μιζάνο θέλω να έχω αποδείξεις για τη βελτίωση της μοτοσικλέτας. Έχουν ένα μήνα για να το καταφέρουν. Η Yamaha μου έχει υποσχεθεί πράγματα μέσω ενός αρχείου PDF 10 σελίδων και δεν έχει υλοποιήσει αυτά που λένε οι 9,5 σελίδες. Δεν θέλω να βλέπω λόγια γραμμένα σε ένα PDF, θέλω να δω τη μοτοσικλέτα που θα έχω στο Μιζάνο γιατί θα είναι κατά 95% αυτή με την οποία θα αγωνιστούμε το 2024. Εκεί θα δούμε αν η Yamaha με θέλει μελλοντικά στην ομάδα».

Το μήνυμα που στέλνει ο Κουαρταραρό είναι ξεκάθαρο στη Yamaha, η οποία με τη σειρά της αν δεν τον αφήσει ευχαριστημένο, τότε θα αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Lin's face says it all on that one! 😬 That probably stung a lil bit for @FabioQ20 ⚠️ #BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/mSHw7IwX1K

Ωστόσο η Yamaha είναι η προτεραιότητα του πρωταθλητή του 2021: «Η Yamaha για εμένα είναι η προτεραιότητα στο MotoGP γιατί αυτή με έφερε στη μεγάλη κατηγορία. Εμπιστεύομαι τη Yamaha, έδωσα μία ευκαιρία αλλά δεν θα δώσω δεύτερη».

Στις τάξεις του ιαπωνικού εργοστασίου επικρατεί αισιοδοξία πως η τύχη του θα αλλάξει και σύντομα ο Κουαρταραρό θα μάχεται για τις πρώτες θέσεις του grid. To μεγαλύτερο μειονέκτημα της M1 τα τελευταία χρόνια ήταν η τελική ταχύτητα σε σύγκριση με την πανίσχυρη Ducati.

Φέτος προσπάθησαν να βρουν επιπλέον ισχύ στις ευθείες, όμως το κέρδος ήταν ελάχιστο και παράλληλα υπήρξε συμβιβασμός με το πακέτο της M1. Η αναζήτηση τελικής ταχύτητας μείωσε σημαντικά την ευελιξία και την ταχύτητα της μοτοσικλέτας στις στροφές, κάτι που χαρακτήριζε τη Yamaha τα τελευταία χρόνια.

It's not just Honda with new parts, @YamahaMotoGP have also been working hard in the summer break! 👀#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/ALdcMj2vrM