Volkswagen Group: Τα αυτοκίνητα που πήγαιναν σπάνια στο πρατήριο καυσίμων

O γερμανικός όμιλος αναζητούσε πάντα τρόπους για να επιτύχει χαμηλή κατανάλωση καυσίμου από τα αυτοκίνητα που σχεδίαζε.

Μικρό βάρος, οικονομικός κινητήρας ή αεροδυναμική σχεδίαση; Για να επιτευχθεί χαμηλή κατανάλωση καυσίμου αρκεί ένας από αυτούς τους παράγοντες ή χρειάζονται όλοι μαζί;

Ο Όμιλος Volkswagen μας θυμίζει ορισμένα από τα πιο οικονομικά σε κατανάλωση μοντέλα που δημιούργησε. Το Audi A2 έμεινε στην ιστορία για το εξαιρετικά χαμηλό του βάρος (λόγω της εκτεταμένης χρήσης αλουμινίου), όμως το υψηλό κόστος και η ιδιαίτερη εμφάνισή του δεν του επέτρεψε να αποτελέσει εμπορική επιτυχία.

Το Volkswagen Lupo TDI πέτυχε μέση κατανάλωση 3 λίτρα ανά 100 χλμ., ενώ το πρωτότυπο XL1 ήταν το όραμα της γερμανικής μάρκας για ένα αυτοκίνητο με μέση κατανάλωση κάτω από 1 λίτρο ανά 100 χλμ.

Pioneering efficiency - our Design Classics series continues 🚗🌟 @AudiOfficial A2, @volkswagen Lupo 3L TDI and XL1 – the evolution of efficient design, engineered for a sustainable world. 🌱 pic.twitter.com/QiCVBZouSZ