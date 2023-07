Ο οδηγός της Alpine ήταν πολύ ικανοποιημένος από την 3η θέση στον αγώνα Σπριντ. Φυσικά δεν ξέχασε τον συμπατριώτη του Αντουάν Ιμπέρ που έχασε τη ζωή του στο Σπα πριν από 4 χρόνια.

Μία εξαιρετική εμφάνιση που συνοδεύτηκε από 6 βαθμούς, πραγματοποίησε στον αγώνα Σπριντ του Σπα ο Πιερ Γκασλί. Ο 27χρονος οδηγός της Alpine τερμάτισε 3ος, χάρη στη σωστή επιλογή αλλαγής ελαστικών αλλά και στο ότι άντεξε στην πίεση του Λιούις Χάμιλτον.

«Το συναίσθημα είναι απίστευτο, είμαι πολύ χαρούμενος που τερμάτισα στην πρώτη τριάδα. Ειδικά εδώ στο Σπα, που είναι κάτι σαν εντός έδρας για την ομάδα μας, από τη στιγμή που δεν υπάρχει Grand Prix στη Γαλλία», ανέφερε μετά το τέλος του αγώνα.

Βέβαια δεν παρέλειψε να αναφερθεί στον συμπατριώτη του Αντουάν Ιμπέρ, ο οποίος έχασε τη ζωή του στην ίδια πίστα το 2019, σε αγώνα της Formula 2. «Οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες, όμως κάναμε pit stop τη σωστή στιγμή και κατάφερα να κρατήσω πίσω τον Χάμιλτον μέχρι το τέλος. Είναι κάτι εξαιρετικό το ότι το έκανα εδώ στο Σπα, σκεφτόμουν τον Αντουάν. Είμαι χαρούμενος για όλη την ομάδα, γιατί δεν ξεκινήσαμε καλά τη σεζόν, αλλά τα πήγαμε καλά εδώ».

