Οι αγωνοδίκες του Grand Prix Βελγίου είχαν αρκετή δουλειά μετά το τέλος των κατατακτήριων δοκιμών της Formula 1 στο Σπα.

«Τρίτο ημίχρονο» είχαν οι κατατακτήριες δοκιμές της Formula 1 στο Σπα, με τους αγωνοδίκες να είναι ιδιαίτερα απασχολημένοι. Ο Κέβιν Μάγκνουσεν ήταν το μεγάλο… θύμα της ημέρας, με τον οδηγό της Haas να δέχεται ποινή.

Κατά τη διάρκεια του Q2 ο Δανός είχε έξοδο στη στροφή 8 της πίστας και χτύπησε το πίσω μέρος του μονοθεσίου του στις προστατευτικές μπαριέρες. Όταν επέστρεψε στην πίστα παρεμπόδισε τον Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari, o oποίος ήταν σε γρήγορη προσπάθεια.

Η συμπεριφορά του δεν άρεσε τόσο στον Μονεγάσκο, όσο και στους αγωνοδίκες οι οποίοι τιμώρησαν τον οδηγό της Haas με ποινή 3 θέσεων. O Μάγκνουσεν πλασαρίστηκε 13ος στις εντυπωσιακές κατατακτήριες δοκιμές του Σπα και στο Grand Prix της Κυριακής αναμένεται να ξεκινήσει 16ος.

Ωστόσο δεν ήταν μόνο ο Μάγκνουσεν που βρέθηκε στο «μικροσκόπιο» των αγωνοδικών. Ο Λιούις Χάμιλτον και Άλεξ Άλμπον ήταν επίσης υπό έρευνα. Αμφότεροι επισκέφτηκαν τους αγωνοδίκες όντας υπό έρευνα για ενδεχόμενο παράπτωμα επικίνδυνης επιστροφής στην πίστα.

Ο Βρετανός της Mercedes είχε πίσω του τον Τζορτζ Ράσελ, ωστόσο αμφότεροι ήταν σε αργό γύρο. Έτσι οι αγωνοδίκες αποφάσισαν να μη προβούν σε κάποια ενέργεια κι έτσι ο Χάμιλτον δεν δέχθηκε κάποια ποινή. Έτσι, κρατάει την 3η θέση στο grid του αγώνα της Κυριακής.

Από τη μεριά του, ο Άλμπον δέχθηκε επίπληξη. Ο Ταϊλανδός της Williams βγήκε εκτός στη στροφή των Βρυξελλών και όταν επέστρεψε στην πίστα ήταν ακριβώς μπροστά από τον Πιέρ Γκασλί. Όμως, κρίθηκε πως δεν εμπόδισε τον Γάλλο της Alpine.

