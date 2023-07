Ο Σέρχιο Πέρεζ φαίνεται ότι ξαναβρίσκει το ρυθμό του και στις κατατακτήριες του Σπα εξασφάλισε μια καλή θέση στην εκκίνηση.

Οι κατατακτήριες του GP Βελγίου στο Σπα πήγαν καλά για τη Red Bull Racing, με τον Μαξ Φερστάπεν να σημειώνει τον καλύτερο χρόνο και τον Σέρχιο Πέρεζ να παίρνει την 3η θέση. Μετά την ποινή 5 θέσεων του Ολλανδού, ο Πέρεζ «προβιβάστηκε» στην πρώτη σειρά της εκκίνησης του αγώνα της Κυριακής και θα ξεκινήσει από τη 2η θέση, δίπλα στον Σαρλ Λεκλέρ.

CHECO: "It's a good result, it's a bit of shame I didn't get Charles, but in these conditions it was good we had a good one" #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/aufyQReVdE