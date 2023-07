Το «βαρύ» κλίμα στις τάξεις της αυστριακής ομάδας είναι εμφανές και ο Ραλφ Σουμάχερ περιμένει αλλαγή οδηγού από την επόμενη σεζόν.

Ένας οδηγός της Formula 1 με σαφή αγωνιστική πτώση είναι δίχως αμφιβολία ο Σέρχιο Πέρεζ. Έπειτα από τη νίκη του στο Αζερμπαϊτζάν δεν έχει καταφέρει να πλησιάσει σε απόδοση τον Μαξ Φερστάπεν, με τον Ολλανδό να έχει «κλειδώσει» από τώρα το πρωτάθλημα οδηγών.

Η επιστροφή του Ντάνιελ Ρικάρντο στη Formula 1 δημιούργησε ένα… κύμα δημοσιευμάτων σχετικά με το ποιος θα μοιράζεται την άλλη μεριά του γκαράζ της Red Bull Racing το 2024. Στο Grand Prix Ουγγαρίας, ο Πέρεζ τερμάτισε στην 3η θέση, έχοντας εκκινήσει μόλις 9ος. Αυτό ήταν το καλύτερο πλασάρισμά του σε κατατακτήριες δοκιμές από το GP Μαϊάμι.

Ο Ραλφ Σουμάχερ μετά τον αγώνα στο Χανγκαρόρινγκ έγραψε στο προσωπικό του μπλογκ πως το μέλλον του Πέρεζ στη Red Bull προβλέπεται δυσοίωνο: «Το κλίμα στη Red Bull για τον Σέρχιο Πέρεζ το τελευταίο διάστημα είναι πολύ μουντό. Έπειτα από τις πολλαπλές γκάφες του στους τελευταίους αγώνες δέχθηκε ξανά τεράστια κριτική για το λάθος του στην πρώτη περίοδο δοκιμών της Ουγγαρίας. Το πρόβλημά του είναι πως δεν έχει σταθερότητα. Έχει πολλές διακυμάνσεις η απόδοσή του και ψυχολογικά δεν είναι αρκετά καλά. Είναι απλά πολύ μακριά από τον Φερστάπεν σε απόδοση, οι μέρες του είναι μετρημένες στη Red Bull».

Lap 13: Next on Checo's list is SAI in P6 📝 Max has a healthy lead to the two McLarens behind ⏱️ pic.twitter.com/TyQIyf866O