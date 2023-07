Δείτε πώς θα παραταχθούν οι μονομάχοι της Formula 1 στο πεδίο μάχης του Χανγκαρόρινγκ για το ενδέκατο Grand Prix της φετινής χρονιάς.

Λίγες ώρες απέμειναν για την εκκίνηση του Grand Prix Ουγγαρίας. Ο ενδέκατος αγώνας της φετινής χρονιάς της Formula 1 αναμένεται με αγωνία και η σειρά εκκίνησης μας προϊδεάζει για συναρπαστικές μάχες καθ’ όλη τη διάρκεια των 70 γύρων.

Από την πρώτη θέση μετά από 595 ημέρες θα εκκινήσει ο Λιούις Χάμιλτον της Mercedes-AMG. O Βρετανός έκανε μία θαυμάσια προσπάθεια στο τέλος του Q3 στις κατατακτήριες δοκιμές και πήρε για μόλις τρία χιλιοστά του δευτερολέπτου την pole position από τον Μαξ Φερστάπεν. Οι δυο τους ανέκαθεν μας προσφέρουν ενδιαφέρουσες μονομαχίες και σίγουρα και σίγουρα θα παίξει μεγάλο ρόλο το ποιος θα είναι μπροστά μετά τη στροφή 1.

Who's Hungary for some action?! 😏



Because it's RACE DAY!!!! 🙌#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/PzE3gcAmD9