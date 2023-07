Απίστευτος ο Φινλανδός οδηγός της Toyota, σημείωσε τον καλύτερο χρόνο για δέκατη συνεχή ειδική διαδρομή.

«Πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χούι». Ο Κάλε Ροβάνπερα έχει μάθει να οδηγεί flat-out ακόμα και όταν πρέπει απλά να σιγουρέψει τη νίκη του. Έχοντας προβάδισμα 35 δλ. έναντι του Τιερί Νεβίλ το βράδυ του Σαββάτου (καθώς κέρδισε και τις 9 ειδικές διαδρομές της ημέρας), ο παγκόσμιος πρωταθλητής θα μπορούσε να κινηθεί συντηρητικά το πρωί της Κυριακής στο Ράλλυ Εσθονίας για να αποφύγει οποιαδήποτε απρόοπτα.

Όμως ο οδηγός της Toyota Gazoo Racing πήγε... τέρμα γκάζι και στην πρώτη ειδική της ημέρας, αυξάνοντας το προβάδισμά του στα 40,2 δευτερόλεπτα. «Απλά οδηγώ όπως νιώθω. Αυτός είναι ο ρυθμός μας τη δεδομένη στιγμή χωρίς να παίρνουμε ρίσκα. Για να είμαι ειλικρινής, δεν μπορώ να πάω πιο αργά», δήλωσε αφοπλιστικά ο 22χρονος Φινλανδός.

Απομένουν τρεις ειδικές διαδρομές για την ολοκλήρωση του Ράλλυ Εσθονίας, που - αν δεν υπάρξουν απρόοπτα της τελευταίας στιγμής - θα αυξήσει και άλλο το προβάδισμα του Ροβάνπερα για την κατάκτηση και του φετινού τίτλου στο WRC.

A 10th consecutive stage win to start Sunday for Kalle, quickest by 2.7s in the new Karaski test. 🥇#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #RallyEstonia 🇪🇪 pic.twitter.com/3lduX52Cwx