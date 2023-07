Δείτε τον γύρο του οδηγού της Mercedes-AMG που του χάρισε την κορυφή της κατάταξης στις κατατακτήριες δοκιμές.

Μπορεί πηγαίνοντας στην Ουγγαρία η Red Bull Racing να είχε κάνει το 9 στα 10 στις μάχες των κατατακτήριων δοκιμών, όμως είχαμε δει πολλές φορές η pole να κρίνεται στις λεπτομέρειες και μετά από θρίλερ! Το ίδιο συνέβη και στο Χανγκαρόρινγκ.

Είχαμε ένα πραγματικό θρίλερ, με μόλις 3 χιλιοστά του δευτερολέπτου να χωρίζουν τους δύο πρώτους και 85 χιλιοστά του δευτερολέπτου να χωρίζουν τους τρεις πρώτους!

What a MEGA qualifying session in Hungary 👏 Bravo, @LewisHamilton ! #HungarianGP #F1 @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/0jftDYl862

Η RBR ηττήθηκε ξανά μετά το Αζερμπαϊτζάν κι αυτή τη φορά όχι από τη Ferrari αλλά τη Mercedes-AMG. Ο Λιούις Χάμιλτον ήταν αυτός που έσπασε το σερί του Μαξ Φερστάπεν και επέστρεψε στην κορυφή μετά από 565 ημέρες!

Δείτε λοιπόν τον εντυπωσιακό γύρο του Βρετανού στο Χανγκαρόρινγκ, αυτόν που του χάρισε την 104η pole position της καριέρας του, στο videο που ακολουθεί…

Ride onboard with @LewisHamilton for the lap that earned him a record-breaking 9th pole in Hungary! 🚀👊#HungarianGP #F1 @MercedesAMGF1 @Pirellisport pic.twitter.com/Msa0GbM4Hx