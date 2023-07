Δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του ο Αυστριακός μετά την επιτυχία του οδηγού του στο Q3 του Χανγκαρόρινγκ

H Mercedes-AMG βρήκε λόγο να χαμογελά στη φετινή σεζόν της Formula 1 με την απόδοσή της στο Grand Prix Ουγγαρίας. Ο Λιούις Χάμιλτον πραγματοποίησε μια θαυμάσια επίδοση στο τέλος του Q3 και πήρε την 104η pole position της καριέρας του.

Αυτή είναι η πρώτη μετά από το Grand Prix Σαουδικής Αραβίας του 2021, η οποία είχε έρθει 565 ημέρες νωρίτερα. Κατά τη διάρκεια του γύρου εισόδου του στα pits, o Χάμιλτον πανηγύριζε σαν μικρό παιδί.

Το ίδιο συνέβη και στο γκαράζ της Mercedes-AMG. O επικεφαλής της ομάδας, Τότο Βολφ, αφού κόντεψε να σπάσει το γραφείο του μετά το τέλος του Q1 και τον πρόωρο αποκλεισμό του Τζορτζ Ράσελ, βρήκε λόγο να πανηγυρίσει και το έκανε με την ψυχή του. Ο Αυστριακός, έχοντας τον Ζερόμ Ντ’ Αμπρόζιο στο πλάι του, πανηγύρισε έξαλλα την pole position του 7 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή.

What a moment! 😁😁 How the garage reacted to pole position. ❤️ pic.twitter.com/WZ4HZzlgpR