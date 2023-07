Η Formula 1 και το Χουνγκαρόρινγκ συμφώνησαν νέο πενταετές συμβόλαιο ενώ οι εγκαταστάσεις θα δεχτούν σημαντικές βελτιώσεις.

Το GP Ουγγαρίας στην πίστα της Βουδαπέστης είχε ήδη συμβόλαιο για τη διεξαγωγή του αγώνα μέχρι το 2027, αλλά αυτή η συμφωνία παρατάθηκε για άλλα πέντε χρόνια. Ένα νέο κτίριο για τα γκαράζ και η κεντρική εξέδρα, τα οποία βρίσκονται υπό κατασκευή από το 2015, αναμένεται να ολοκληρωθούν έγκαιρα για τον αγώνα του επόμενου έτους.

» Τι έγινε στις κατατακτήριες του GP Ουγγαρίας

Όπως και τα δύο τελευταία χρόνια, το Ουγγρικό Grand Prix θα διεξαχθεί ως ο προτελευταίος αγώνας πριν από το καλοκαιρινό διάλειμμα του 2024. Θα λάβει χώρα το τριήμερο 19 έως 21 Ιουλίου.

Ο πρόεδρος και CEO της Formula 1, Στέφανο Ντομενικάλι, δήλωσε: «Είναι μεγάλη χαρά που ανακοινώνουμε την επέκταση του Ουγγρικού Grand Prix για ακόμα πέντε χρόνια, καθώς επιστρέφουμε για ένα ακόμα αγωνιστικό σαββατοκύριακο στο Χουνγκαρόρινγ. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη πίστα δίπλα στην απίστευτη πόλη της Βουδαπέστης και ένας προορισμός που όλοι οι οδηγοί και οι οπαδοί μας προσβλέπουν στο ημερολόγιο. Η δέσμευση του διοργανωτή στην Ουγγαρία για την ανάπτυξη των εγκαταστάσεων και την περαιτέρω βελτίωση της εμπειρίας για τους οπαδούς αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα και κάτι που θέλουμε να βλέπουμε να κάνουν όλοι οι διοργανωτές για να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε και να κάνουμε τους αγώνες μας ακόμα καλύτερους».

BREAKING: The Hungarian Grand Prix is set to remain on the calendar until at least 2032!#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/8xiO9y5Ooc