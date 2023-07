Η Formula 1 θα δοκιμάσει κάτι νέο σχετικά με τα ελαστικά στις κατατακτήριες δοκιμές του αγωνιστικού τριημέρου στο Χανγκάραορινγκ της Ουγγαρίας.

Στη φετινή σεζόν, η Formula 1 επιχειρεί να βρει τρόπους ώστε να βελτιώσει το θέαμα και να κάνει τα αγωνιστικά τριήμερα πιο συναρπαστικά. Για το λόγο αυτόν, έχει σχεδιάσει να πραγματοποιήσει ορισμένα «πειράματα», με ένα νέο σύστημα διεξαγωγής για τις κατατακτήριες. Η αρχή ήταν προγραμματισμένη να γίνει στον αγώνα της Ίμολα, όμως η ματαίωση του αγώνα ανέβαλε το πλάνο.

Η δεύτερη ευκαιρία είναι στο Grand Prix Ουγγαρίας όπου η διαδικασία των κατατακτηρίων θα αλλάξει σημαντικά. Σύμφωνα με όσα ισχύουν τώρα, οι οδηγοί έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν οι ίδιοι τα ελαστικά με τα οποία θα συμμετάσχουν στις κατατακτήριες δοκιμές. Η νέα, πειραματική προς το παρόν διαδικασία, προβλέπει ότι στο Q1 θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά η σκληρή γόμα ελαστικών, στο Q2 μόνο η μεσαία γόμα ελαστικών και στο Q3 μόνο η μαλακή γόμα ελαστικών.

