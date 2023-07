Μία από τις ξεχωριστές στιγμές του φετινού Φεστιβάλ Ταχύτητας Γκούντγουντ ήταν όταν ο 24χρονος Γερμανός φόρεσε το κράνος του πατέρα του και οδήγησε το μονοθέσιο της Mercedes του 2011.

Αρκετές ήταν οι στιγμές με έντονη συναισθηματική φόρτιση στο φετινό Φεστιβάλ Ταχύτητας Γκούντγουντ, το οποίο ολοκληρώθηκε την Κυριακή 16 Ιουλίου. Μία από αυτές ήταν όταν ο Μικ Σουμάχερ φόρεσε το κόκκινο κράνος του πατέρα του και μπήκε στο μονοθέσιο της Mercedes-AMG που οδηγούσε ο Μίκαελ τη σεζόν του 2011 στη Formula 1.

Μάλιστα, πριν αρχίσει τα «ντόνατς», με τον V8 κινητήρα... έπαιξε το ρυθμό του εθνικού ύμνου της Γερμανίας!

One of the moments of the weekend. @SchumacherMick drives his dad's car and plays the German national anthem with the engine before performing donuts for the crowd. Only at #FOS. pic.twitter.com/FMde8a3nQK