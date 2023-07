Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes-AMG στη Formula 1 φαίνεται πως απογοητεύτηκε με το βάθρο του teammate του, καθώς ήθελε άλλο οδηγό στις τρεις πρώτες θέσεις στο Σίλβερστον.

Σε δηλώσεις που προκαλούν ερωτήματα προχώρησε ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG. O Βρετανός ήταν δυσαρεστημένος με το γεγονός πως ο Λιούις Χάμιλτον τερμάτισε μπροστά του στο Grand Prix Μ. Βρετανίας και στέρησε από άλλον οδηγό την τρίτη θέση στο βάθρο.

Ο Χάμιλτον είχε εκκινήσει με τη μεσαία γόμα ελαστικών και μαζί με τους Μαξ Φερστάπεν, Λάντο Νόρις και Φερνάντο Αλόνσο δεν είχαν κάνει ακόμη τη στάση τους στα pits όταν εμφανίστηκε το αυτοκίνητο ασφαλείας. Όλοι τους επωφελήθηκαν από την εξέλιξη, ενώ χαμένος ήταν ο Όσκαρ Πιάστρι που έχασε την 3η θέση από τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή.

Ο Πιάστρι μετά την αποχώρηση του αυτοκινήτου ασφαλείας δεν μπόρεσε να επιτεθεί στον οδηγό της Mercedes για να ανακτήσει τη θέση του. Ωστόσο σύμφωνα με δηλώσεις του Ράσελ στο Sky Sports, ο Χάμιλτον δεν ήταν αυτός που άξιζε να ανέβει στο βάθρο στο Σίλβερστον.

«Οι δύο οδηγοί της McLaren έκαναν ένα φοβερό αγώνα. Μπορώ να πω πως νιώθω άσχημα για τον Όσκαρ. Οδηγούσε εξαιρετικά και είμαι εντυπωσιασμένος με το τι έχει πετύχει έως τώρα. Για εμένα αυτός άξιζε να είναι στο βάθρο. Το αυτοκίνητο ασφαλείας τον χαντάκωσε. Ελπίζω να ήταν μόνο εδώ γρήγοροι οι οδηγοί της McLaren. Βέβαια ήταν γρήγοροι και στην Αυστρία. Πίστευα πως η στρατηγική τους με τα σκληρά ήταν λάθος γιατί η μαλακή γόμα ήταν πολύ γρήγορη. Αν είχαν βάλει εκείνοι τη μαλακή γόμα θα ήταν ακόμα πιο γρήγοροι. Δεν ξέρω πως έγινε αυτό», είπε ο 25χρονος οδηγός.

