Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής έπειτα από έναν πολύ δυνατό εντός έδρας αγώνα στο αγαπημένο του Σίλβερστον κατάφερε να πάρει την 3η θέση.

Πιθανώς πριν από μερικές ώρες ο Λιούις Χάμιλτον δεν θα μπορούσε να φανταστεί πως θα ανέβαινε στο βάθρο έπειτα από τους 52 γύρους στο Grand Prix Μ. Βρετανίας. Ο Βρετανός εκμεταλλεύτηκε τη σωστή στρατηγική, είχε εξαιρετικό ρυθμό και τερμάτισε 3ος πίσω από τον νικητή, Μαξ Φερστάπεν, και τον Λάντο Νόρις της McLaren.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο πρώην οδηγός της F1, Ντέιβιντ Κούλθαρντ τον ρώτησε σχετικά με το αν περίμενε να βρεθεί στο βάθρο, με τον Χάμιλτον να απαντά: «Δεν πήρα εγώ το βάθρο, ο κόσμος το πήρε. Για μία ακόμη φορά είχαμε τους καλύτερους θεατές. Ένιωθα την ενέργεια που μου έδιναν και τη στήριξη. Είναι ο λόγος που βρεθήκαμε τόσο ψηλά. Θέλω να πω επίσης συγχαρητήρια στον Λάντο και στη McLaren. Eίναι η οικογένεια με την οποία ξεκίνησα στη Formula 1. Το μονοθέσιό τους ήταν απίστευτο στις γρήγορες στροφές. Με εξέπληξε, και το μονοθέσιό μας δεν μπορούσε να ακολουθήσει. Δώσαμε μικρή μάχη μετά το αυτοκίνητο ασφαλείας. Δεν είχα καλή εκκίνηση στον αγώνα αλλά ο ρυθμός μας στη συνέχεια ήταν πολύ καλός. Είναι θετικό για την ομάδα να ξέρουμε πως δεν είμαστε μακριά και πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε για να φτάσουμε στην κορυφή».

Όταν ρωτήθηκε για να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη μάχη του με τον Νόρις, ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής είπε: «Στις στροφές 13-15 το μονοθέσιό του εξαφανιζόταν. Είμαστε γρήγοροι στις αργές στροφές αλλά δεν ήμασταν γρήγοροι στις ευθείες. Είμαι πολύ χαρούμενος που τερμάτισα τρίτος ενώ εκκίνησα 7ος, κάναμε φοβερή δουλειά».

Lewis makes it a double-British podium! 🤝



It's his FOURTEENTH podium at Silverstone 🤯#BritishGP #F1 pic.twitter.com/hsoNc44LJZ