Στις τάξεις της αυστριακής ομάδας πιστεύουν πως η στρατηγική που ακολούθησαν στο Σίλβερστον θα μπορούσε να τους κοστίσει ακόμα και τη νίκη.

Μπορεί ο Μαξ Φερστάπεν να πέτυχε την έκτη του συνεχόμενη νίκη στη σεζόν, καθώς ανέβηκε στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου στο Grand Prix Μ. Βρετανίας, ωστόσο ήταν μία από τις πιο δύσκολες. Ο Ολλανδός μπορεί στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα να είχε ταχύτερο ρυθμό από τον Λάντο Νόρις που τερμάτισε δεύτερος, ωστόσο στους τελευταίους γύρους του ο Βρετανός έκανε παρόμοιους χρόνους.

Μετά την αποχώρηση του αυτοκινήτου ασφαλείας, στη Red Bull Racing ανησυχούσαν για την έκβαση του αγώνα. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν η φθορά της μαλακής γόμας ελαστικών στην RB19, η οποία κράτησε τον Νόρις σε κοντινή απόσταση μέχρι το τέλος.

Ο σύμβουλος της Red Bull σε θέματα F1/motorsport, Χέλμουτ Μάρκο, παραδέχθηκε πως ανησύχησαν πως μπορεί να χανόταν η νίκη στο GP Μ. Βρετανίας: «Όπως αποδείχθηκε ήταν μεγάλο ρίσκο η επιλογή ελαστικών που κάναμε. Ο Μαξ χειρίστηκε καλά τα ελαστικά στο τέλος, αλλά όπως έγινε και με τον Χάμιλτον υπήρχε έντονη φθορά στη μαλακή γόμα ελαστικών. Ήμασταν ευγνώμονες που τελείωσε σε εκείνο το σημείο ο αγώνας. Λίγους ακόμη γύρους και ο Νόρις θα είχε μεγάλο πλεονέκτημα με την απόδοση των ελαστικών».

