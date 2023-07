Ο οδηγός της McLaren Racing ήταν περιχαρής για τη δεύτερη θέση στο Grand Prix της Μεγάλης Βρετανίας.

Αυτή τη φορά η χαρά του Λάντο Νόρις δεν μετριάστηκε την Κυριακή. Μετά τις εξαιρετικές του κατατακτήριες δοκιμές στο Grand Prix της Μεγάλης Βρετανίας, που τον τοποθέτησαν στη δεύτερη θέση του grid, κατάφερε να παραμείνει σε αυτή και στον τερματισμό!





Μάλιστα ο οδηγός της McLaren Racing έκανε πολύ καλή εκκίνηση και έκλεψε τα ηνία του αγώνα από τον Μαξ Φερστάπεν στην εκκίνηση. Δεν κατάφερε να παραμείνει εκεί αλλά και πάλι, ήταν ενθουσιασμένος για το πρώτο του βάθρο στο Σίλβερστον.

«Ήταν τρελός αγώνας. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα που έκανε φοβερή δουλειά. Τίποτα από αυτά δεν θα ήταν εφικτό χωρίς τη σκληρή δουλειά που κάνουν όλοι. Ήταν φοβερό, ήταν τρελό να μονομαχούμε για τη νίκη. Μου έβαλαν τη σκληρή γόμα, δεν ξέρω γιατί και δεν ήταν φοβερό να μάχομαι με αυτή έναντι του Λιούις. Τον κράτησα πίσω μου. Έκανα κάποια λάθη. Έκανα ότι μπορούσα. Προσπάθησα όσο μπορούσα να μονομαχήσω με τον Μαξ αλλά όλα πήγαν καλά», είπε ο Νόρις.

Στη συνέχεια, ο Ντέιβιντ Κούλθαρντ που έκανε τις τηλεοπτικές συνεντεύξεις, ρώτησε τον οδηγό από το Μπρίστολ για τις επιλογές ελαστικών στο τελευταίο stint. Εκεί όπου η McLaren επέλεξε τη σκληρή γόμα για τους δύο οδηγούς της, που έπρεπε να αμυνθούν έναντι των Mercedes που είχαν τη μαλακή!

Ο Νόρις είπε σχετικά: «Ήθελαν να μου ανεβάσουν το βαθμό δυσκολίας, έτσι μου είπε ο Ζακ (σ.σ. Μπράουν, ο διευθυντής της ομάδας), νομίζω δική του πρέπει να ήταν η επιλογή. Ήθελα τα μαλακά ελαστικά, μου φαινόταν πιο λογική επιλογή, ειδικά για μετά το αυτοκίνητο ασφαλείας. Αλλά δεν με νοιάζει! Είμαι δεύτερος άρα όλα καλά».





Έπειτα, ο 23χρονος αναφέρθηκε στον ομόσταβλό του, Όσκαρ Πιάστρι. Μέχρι την είσοδο του αυτοκινήτου ασφαλείας στην πίστα, οι McLaren ήταν στις θέσεις 2 και 3 αλλά τελικά, τερμάτισαν στις θέσεις 2 και 4.

«Για να είμαι ειλικρινής, θα έπρεπε να είμαστε στις θέσεις 2 και 3. Ο Όσκαρ έκανε φανταστική δουλειά όλο το τριήμερο και θα ήταν τρίτος αν δεν υπήρχε το αυτοκίνητο ασφαλείας. Είναι κρίμα, το άξιζε», είπε ο Νόρις.

