Ο παγκόσμιος πρωταθλητής αποκάλυψε τραυματισμό σε δάκτυλο του χεριού του αλλά νιώθει έτοιμος για τον αγώνα.

Μπορεί ο Μαξ Φερστάπεν να πανηγύρισε την πέμπτη συνεχόμενη pole position της καριέρας του, επικρατώντας στις συναρπαστικές κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix της Μεγάλης Βρετανίας, ωστόσο δεν ήταν μία βόλτα στο πάρκο για εκείνον.

