Η Alfa Romeo C43 δεν είχε το απαιτούμενο δείγμα καυσίμου μετά τη μάχη της pole position.

Από το κακό στο χειρότερο πήγε η ημέρα για τον Βάλτερι Μπότας! Ο οδηγός της Alfa Romeo αποκλείστηκε από τα τελικά αποτελέσματα των κατατακτήριων δοκιμών του Grand Prix της Μεγάλης Βρετανίας, που αποτελεί τον δέκατο γύρο του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1.





Ο Φινλανδός σταμάτησε στην άκρη της αγωνιστικής διαδρομής του Σίλβερστον στο τέλος του Q1. Έχοντας σημειώσει αρκετά καλό χρόνο ώστε να προκριθεί στο Q2, μιας και δεν συμμετείχε σε αυτό, πήρε τη 15η θέση για το grid του αγώνα της Κυριακής.

Ωστόσο αποδείχθηκε πως δεν υπήρχε αρκετό δείγμα καυσίμου στη C43 του Μπότας. Συγκεκριμένα, ο Τεχνικός Έφορος της FIA, Τζο Μπάουερ, μπόρεσε να βγάλει μόνο 0.09 λίτρα. Καθώς η Alfa Romeo θα έπρεπε να επιστρέψει στα pit έχοντας τότε 1 λίτρο ως απαιτούμενο δείγμα για έλεγχο, υπολογίζεται πως στο σημείο που ακινητοποιήθηκε, έπρεπε να είχε στο ρεζερβουάρ της τουλάχιστον 2.39 λίτρα καυσίμου.

The grid is set for lights out at Silverstone! 🤩



Update: Valtteri Bottas was disqualified from qualifying after his car couldn’t provide a fuel sample#BritishGP #F1 pic.twitter.com/MHQYpw2an7