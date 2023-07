Τρομερά χαρούμενος ήταν ο Αυστραλός οδηγός της McLaren μετά την ολοκλήρωση των κατατακτήριων δοκιμών της Formula 1 στο Σίλβερστον.

Η McLaren πανηγύρισε το καλύτερο αποτέλεσμά της σε κατατακτήριες δοκιμές της Formula 1 στη φετινή σεζόν. Οι Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι «έκλεψαν» την παράσταση στο Q3 του Σίλβερστον από τον poleman, Μαξ Φερστάπεν, και κατέλαβαν τις θέσεις 2 και 3 στα τελικά αποτελέσματα.

Μετά το τέλος της μάχης της pole position, o Πιάστρι μίλησε στον πρώην παγκόσμιο πρωταθλητή, Τζένσον Μπάτον, για το πώς κύλισαν οι κατατακτήριες δοκιμές: «Είμαι πάρα, πάρα πολύ χαρούμενος. Παραλίγο να αποκλειστούμε από το Q1. Σήμερα το μονοθέσιο ήταν πύραυλος στο Q2 και στο Q3. Έκανα έναν τρομερό γύρο. Είναι ένα τεράστιο αποτέλεσμα για την ομάδα, το να είμαστε εδώ είναι τρομερό. Μακάρι να διατηρηθούμε στο ίδιο επίπεδο και στον αγώνα».

Όταν ο Βρετανός τον ρώτησε από πού προήλθε αυτή η εμφάνιση για τη McLaren, o Αυστραλός είπε: «Την Παρασκευή είχαμε μια δύσκολη ημέρα. Δυσκολευτήκαμε να φέρουμε το μονοθέσιο στο σωστό παράθυρο λειτουργίας με τις συνθήκες που επικρατούσαν. Σε συνθήκες όπως σήμερα είμαστε πολύ δυνατοί όπως στην Ισπανία και στον Καναδά. Το να κάνω αυτόν τον γύρο στο Q3 ήταν πάρα πολύ θετικό για την ομάδα. Δεν μπορώ να ευχαριστήσω αρκετά τη McLaren που συνεχίζει να πιέζει συνεχώς από την αρχή της σεζόν με τις αναβαθμίσεις. Με δεδομένο το πού ήμασταν στην αρχή της σεζόν, πλέον έχουμε βρεθεί στο σωστό δρόμο».

