Ένας γύρος onboard με τη Ferrari SF-23 στην απαιτητική πίστα του Σίλβερστον.

Ο ένατος γύρος του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1 διεξάγεται στη Μεγάλη Βρετανία και την ιστορική πίστα του Σίλβερστον. Ένα πεδίο μάχης που αποτελεί πραγματική δοκιμασία για ανθρώπους, μηχανές και ελαστικά, λόγω των ιδιαιτεροτήτων της αγωνιστικής διαδρομής. Το βρετανικό σιρκουί είναι υψηλών ταχυτήτων και οι πολύ γρήγορες καμπές δοκιμάζουν την κατευθυντικότητα των μονοθεσίων αλλά και τις αντοχές των οδηγών.

Πράγμα ξεκάθαρο στο παρακάτω video από το FP1 του βρετανικού GP. Η κάμερα είναι τοποθετημένη στην SF-23 του Σαρλ Λεκλέρ και εκτός από την οδήγηση του Μονεγάσκου, έχει ενδιαφέρον να δείτε και τις ενδείξεις σχετικά με τις δυνάμεις G που δέχεται κατά τη διάρκεια του γύρου.

Και που στο σύμπλεγμα των στροφών Μάγκοτς, Τσάπελ, Μπέκετς, φτάνει τα 5 G!

Περισσότερα πατώντας play…

Pulling 5G around Becketts, Chapel 🤯



This Silverstone track is epic 🤩#BritishGP @Charles_Leclerc pic.twitter.com/wwneLSZoOg