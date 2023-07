Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν ο ταχύτερος οδηγός και στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στην πίστα του Σίλβερστον.

Η δράση συνεχίστηκε στο Grand Prix Μ. Βρετανίας, στο πλαίσιο του δέκατου αγωνιστικού τριημέρου της Formula 1 στο 2023, με το FP2 να μας προσφέρει αρκετό θέαμα και δράση. Στη μονόωρη διαδικασία αποκτήσαμε μια καλύτερη εικόνα για τη δυναμική των ομάδων, οι οποίες έκαναν προσομοιώσεις κατατακτηρίων, αγώνα και αξιολόγησαν τα set-up τους.

Όπως έγινε στο FP1, έτσι και στο FP2 o Μαξ Φερστάπεν ήταν ο ταχύτερος οδηγός, ωστόσο είχε έντονο ανταγωνισμό. Ο Ολλανδός της Red Bull Racing σημείωσε με τη μαλακή γόμα το 1:28,078 και πήρε την πρώτη θέση στην 60-λεπτη διαδικασία. Δεύτερος ήταν ο Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari, ο οποίος ήταν μόλις 22 χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω από τον Φερστάπεν, δείχνοντας την ταχύτητα της SF-23. Τρίτος ήταν ο Άλεξ Άλμπον της Williams Racing, o οποίος εντυπωσίασε και πάλι με την ταχύτητα που έδειξε στον ένα γύρο. Ο Ταϊλανδός ήταν μόλις 0,2 δευτ. μακριά από την κορυφή.

Both Williams drivers are enjoying themselves out there! 😃 Alex Albon is currently third fastest, Logan Sargeant is fifth fastest 💪 #BritishGP #F1 pic.twitter.com/AgLmVA9G3F

Στην 4η θέση ήταν ο Σέρχιο Πέρεζ με τη δεύτερη RB19, ενώ πέμπτος ο επίσης εντυπωσιακός Λόγκαν Σάρτζεντ, αποδεικνύοντας τη δυναμική της Williams FW45. Στην 6η θέση ήταν ο Λανς Στρολ για την Aston Martin, μπροστά από τη Haas του Νίκο Χούλκενμπεργκ, την Alpine του Πιέρ Γκασλί και τη McLaren του Όσκαρ Πιάστρι. Την πρώτη 10άδα της διαδικασίας «έκλεισε» ο Φερνάντο Αλόνσο.

Απογοητευτική ήταν και στη δεύτερη περίοδο δοκιμών η Mercedes-AMG. O Τζορτζ Ράσελ ήταν μόλις στη 12η θέση, πίσω από την Alfa Romeo του Γκουάνγιου Ζου. Τα πράγματα στη γερμανική ομάδα είναι πολύ άσχημα στο Σίλβερστον, καθώς μετά τις δοκιμές της Παρασκευής είναι η ένατη ταχύτερη ομάδα, μπροστά μόνο από την AlphaTauri.

Στη διαδικασία δεν πήρε μέρος ο Σαρλ Λεκλέρ. To μονοθέσιο του Μονεγάσκου είχε πρόβλημα στα ηλεκτρικά, το οποίο εμφανίστηκε πριν την έναρξη της διαδικασίας. Μάλιστα, ήταν τόσο σοβαρό που οι μηχανικοί σταμάτησαν να εργάζονται πάνω στην SF-23 του στα μισά της διαδικασίας.

No FP2 track action so far for Charles Leclerc



He's waiting for an electrical issue to be resolved



Fingers crossed he'll be out on track soon 🤞#BritishGP #F1 pic.twitter.com/40GJReurO0