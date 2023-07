Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1, στην πίστα του Σίλβερστον.

Το δέκατο αγωνιστικό τριήμερο της Formula 1 άρχισε και επίσημα, με ομάδες και οδηγούς να πραγματοποιούν τα προγράμματά τους στο FP1. Στη διαδικασία των 60 λεπτών, η οποία κύλισε ομαλά και δίχως προβλήματα, πήραμε μια γεύση από το τι να περιμένουμε το υπόλοιπο αγωνιστικό τριήμερο.

Ταχύτερος στο FP1 στο GP Μ. Βρετανίας ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. O Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής σημείωσε χρόνο 1:28,600 με τη μαλακή γόμα ελαστικών και πήρε την πρώτη θέση, τέσσερα δέκατα του δευτερολέπτου μπροστά από τον teammate του, Σέρχιο Πέρεζ. Εντυπωσιακός ήταν ο Άλεξ Άλμπον με τη Williams FW45, o οποίος κατέλαβε την 3η θέση, με χρόνο μισό δευτερόλεπτο πιο αργό του Φερστάπεν.

A big lap from Alex Albon, who goes second fastest with 7 minutes of the session to go 👊#BritishGP #F1 pic.twitter.com/TQ63O3bUm5