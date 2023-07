Οι πρώτες επίσημες φωτογραφίες από το μονοθέσιο που θα οδηγήσει ο Αμερικανός σταρ του Χόλιγουντ στην επερχόμενη ταινία για τη Formula 1, «είδαν» το φως της δημοσιότητας.

Λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η αγωνιστική δράση στο Grand Prix Μ. Βρετανίας, η Formula 1 μας επεφύλασσε ένα δώρο. Στους επίσημος λογαριασμούς της στα social media, δημοσίευσε φωτογραφίες του μονοθεσίου της APX GP. Πρόκειται για μια «φανταστική» 11η ομάδα που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τις ανάγκες της επικείμενης ταινίας με αντικείμενο την κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Μάλιστα, θα έχει το δικό της γκαράζ στα pits της πίστας του Σίλβερστον.

Πρόκειται για το μονοθέσιο το οποίο θα οδηγεί στη μεγάλη οθόνη ο Μπραντ Πιτ. και ο «teammate» του, Ντέιμσον Ίντρις. Έχει χρώμα μαύρο-χρυσό και θυμίζει σε μεγάλο βαθμό το livery που είχε για δεκαετίες η ιστορική Team Lotus. Στο περιθώριο του Grand Prix στο Σίλβερστον άρχισαν ήδη τα γυρίσματα για τη νέα ταινία του Τζόζεφ Κοζίνσκι (Top Gun: Maverick) με θέμα το κορυφαίο πρωτάθλημα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Μάλιστα όπως μπορείτε να δείτε στο ακόλουθο βίντεο, στην πίστα βρέθηκαν και τα δύο μονοθέσια της APX GP. Με ειδικές κάμερες ανάλυσης 6K, τραβούν τα πρώτα πλάνα που θα χρησιμοποιηθούν στην ταινία «Apex».

